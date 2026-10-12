Cómo comprar el dólar más barato del mercado, en la tercera semana de octubre 2026

El dólar más conveniente para comprar este lunes 12 de octubre, es el dólar oficial y Banco Nación que se ubican a $1.535-$1.537. En tanto el MEP roza los $1.540 y el blue opera al mismo valor. Sin embargo, para poder comprar dólar habrá que esperar al martes 13 de octubre, ya que el lunes es feriado y no hay valores de referencia actualizados.



Durante septiembre, el dólar mayorista acumuló un avance de apenas 0,6%, mientras que las estimaciones privadas anticipan una inflación por encima del 1,7% registrado en agosto.

{{{htmlAmp}}}

A cuánto cotiza el dólar

Cómo comprar el dólar más barato en Banco Nación

Quienes tengan una cuenta habilitada en dólares en Banco Nación y cumplan con las condiciones para operar pueden adquirir moneda estadounidense a través de los canales digitales de la entidad.

El procedimiento puede realizarse desde el home banking o la aplicación del banco. Una vez dentro de la plataforma, hay que ingresar a la opción de compra y venta de moneda extranjera, seleccionar la cuenta en pesos desde la que se realizará la operación e indicar el monto. Al confirmar la compra, los pesos se debitan de la cuenta seleccionada y los dólares se acreditan en la caja de ahorro en moneda estadounidense del mismo titular.

La operación se realiza al tipo de cambio vigente en Banco Nación en el momento de la confirmación, por lo que la cotización puede variar durante la jornada.

A cuánto cotiza el dólar este 12 de octubre

Dólar MEP: qué es y cómo comprarlo

Otra alternativa para acceder legalmente a dólares es el dólar MEP o dólar bolsa, que este lunes opera prácticamente en línea con el oficial. A diferencia de la compra directa en un banco, esta cotización surge de una operación con títulos que pueden negociarse tanto en pesos como en dólares en el mercado de capitales. Para acceder al dólar MEP, el ahorrista necesita una cuenta comitente en una ALyC o broker y una cuenta bancaria a su nombre. El procedimiento consiste en transferir pesos a la cuenta de inversión, comprar un activo habilitado para esta operatoria y posteriormente venderlo contra dólares, respetando los plazos regulatorios cuando correspondan.

Una vez completada la operación, los dólares pueden transferirse a una caja de ahorro en moneda estadounidense del mismo titular.

Además, algunas plataformas permiten realizar la compra de MEP de forma simplificada: el usuario indica el monto en pesos que quiere utilizar y el sistema ejecuta automáticamente las operaciones necesarias.