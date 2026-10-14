Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Aquí vas a encontrar la actualización constante de la cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense y cómo se mueve la brecha cambiaria hoy.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este miércoles, 14 de octubre
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
Hace 5 minutos
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este miércoles, 14 de octubre
El dólar Oficial del Banco Nación cotiza este miércoles, 14 de octubre, con un valor de $1485 para la compra y $1535 para la venta, mientras que la variación se mantiene en 0,00% durante la actualización de la presente rueda.
Hace 21 minutos
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este miércoles, 14 de octubre
En el mercado informal, el dólar blue registra una compra a $1530 y una venta a $1550 este miércoles, 14 de octubre, con una variación de 0,65%.
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este miércoles, 14 de octubre
El mercado de contado con liqui (CCL) se actualiza este miércoles, 14 de octubre, con la compra a $1609.2246 y la venta a $1615.6784, mientras que la variación se registra en 0,49%.
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este miércoles, 14 de octubre
El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, se actualiza este miércoles 14 de octubre con una compra de $1534.86 y una venta de $1539.79, mientras que la variación es de 0,46%. La cotización se sigue a través del mercado de bonos, donde se refleja el movimiento de los precios de compra y venta del MEP.
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este miércoles, 14 de octubre
Este miércoles, 14 de octubre, el dólar Oficial en el Banco Nación cotiza a $1485 para la compra y a $1535 para la venta, con una variación de 0,00%.
Hace 1 hora
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este miércoles, 14 de octubre
En el mercado informal, el dólar blue se comercializa este miércoles 14 de octubre con una cotización de $1530 para la compra y $1550 para la venta, mientras que la variación registrada es de 0,65%. La referencia paralela mantiene su actualización normal y marca así los valores disponibles para operaciones de compra y venta en el circuito informal.
Hace 15 horas
Economía busca renovar vencimientos por $4,86 billones para evitar que vaya al dólar
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Con la cotización oficial rozando los $1.535, registrate en El Destape y dejá tu prnóstico en el foro de suscriptores.
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El valor del dólar según REM
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Milei aseguró que tendrá U$S 125.000 millones para enfrentar una corrida en 2027
El Presidente afirmó que el Gobierno contará con divisas provenientes del comercio, acuerdos de financiamiento, swaps y contratos de dólar futuro. También sostuvo que la Argentina llegará mejor preparada que en las elecciones de 2025.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este lunes, 12 de octubre
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Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este domingo, 11 de octubre
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13:07 | 10/10/2026
Un economista cercano a Milei pidió devaluar: "Tipo de cambio real más alto"
Alberto Ades, economista cercano a Javier Milei y mencionado como posible reemplazante de Luis Caputo, planteó la necesidad de un tipo de cambio real más alto para aliviar a los sectores afectados por las importaciones. Advirtió que no todas las actividades lograrán sobrevivir y reconoció las dificultades de aplicar una devaluación sin acelerar la inflación. Sus declaraciones profundizan las diferencias sobre el rumbo económico del Gobierno en plena recesión.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 10 de octubre
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16:03 | 09/10/2026
¿Palito a Caputo? Un economista cercano a Javier Milei cuestionó el precio del dólar
Alberto Ades destacó los avances fiscales y la desinflación, pero planteó si un tipo de cambio real más alto podría aliviar a los sectores afectados por la apertura comercial. También puso en discusión la política monetaria y el acceso al crédito privado.
Según su análisis, el dólar barato presiona a la industria y al empleo, mientras que la falta de financiamiento frena la transformación productiva argentina.
14:58 | 09/10/2026
Sin cambios en el dólar oficial y blue, cerraron a la baja los financieros
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15:54 | 08/10/2026
Qué puede pasar con el dólar en octubre
El Banco Central difundió las nuevas expectativas del mercado para el último trimestre del año.
A cuánto va a estar el dólar según el REM
15:04 | 08/10/2026
El dólar oficial no se movió y cerró en $ 1.540
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