A cuánto va a llegar el dólar en diciembre 2026, según un informe de consultoras y bancos privados

Qué va a pasar con el dólar a fin de año

El dólar mayorista llegaría a $1.614 en diciembre de 2026, según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) publicado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA). El informe, elaborado a partir de las proyecciones de consultoras, bancos y analistas privados, también anticipa una inflación anual del 30% y un crecimiento económico menor al previsto anteriormente.

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La estimación para el cierre del año representa una corrección a la baja de $15,30 respecto del relevamiento anterior. En paralelo, los especialistas también redujeron sus expectativas para el tipo de cambio de octubre 2026.

Cuánto va a costar el dólar en diciembre de 2026

De acuerdo con el REM difundido el 6 de octubre, los analistas esperan que el tipo de cambio nominal registre una variación interanual del 11,5% hacia diciembre, en comparación con el cierre de 2025.

Las principales proyecciones cambiarias son:

Octubre de 2026: $1.545, una reducción de $20 frente al REM anterior.

Diciembre de 2026: $1.614, con una corrección a la baja de $15,30.

Estas estimaciones corresponden al dólar mayorista y no necesariamente coinciden con la cotización minorista que ofrecen los bancos ni con los valores del dólar blue o los tipos de cambio financieros. El relevamiento refleja las expectativas de los participantes del mercado, por lo que los valores proyectados pueden modificarse en las próximas mediciones.

El valor del dólar según REM

Qué inflación esperan las consultoras para el cierre de 2026

En materia de precios, los especialistas anticipan que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre habría registrado una variación del 1,9%, lo que implica un ajuste de 0,1 puntos porcentuales respecto de la encuesta previa. Para el conjunto de 2026, la previsión se mantiene en el 30%, sin modificaciones frente al relevamiento anterior.

En cuanto a la inflación núcleo, que excluye los componentes estacionales y los precios regulados, las estimaciones son:

Septiembre: 1,8%, con una revisión al alza de 0,1 puntos porcentuales.

Acumulado anual de 2026: 28%, una suba de 0,3 puntos porcentuales frente al REM previo.

Las proyecciones muestran que el mercado mantiene sus expectativas de inflación anual, aunque ajustó ligeramente al alza el pronóstico para septiembre.

Qué pasará con la economía argentina en los últimos meses del año

El informe del BCRA también refleja un deterioro en las perspectivas de actividad económica. Para el tercer trimestre, los participantes proyectan una contracción del Producto Interno Bruto (PIB) del 1% respecto del trimestre anterior, una vez descontados los efectos estacionales.

Sin embargo, esperan una recuperación del 1,8% durante el cuarto trimestre. En términos anuales, el crecimiento previsto para 2026 se ubica en el 1,5%, lo que representa una revisión a la baja de 0,6 puntos porcentuales frente al relevamiento anterior.

De cumplirse estas estimaciones, la economía mostraría una caída de la actividad durante el tercer trimestre, seguida de un repunte hacia el cierre del año. No obstante, una contracción trimestral por sí sola no permite afirmar que el país haya ingresado técnicamente en recesión.

A cuánto va a valer el dóalr según los analistas

Qué pasará con las tasas de interés y el superávit fiscal

Para la tasa TAMAR de los bancos privados, el mercado proyecta un nivel del 23,6% nominal anual en octubre, equivalente a una tasa efectiva mensual del 1,94%. Hacia diciembre, la estimación desciende ligeramente al 23,5% nominal anual, con una tasa efectiva mensual del 1,93%.

Por último, los analistas esperan que el Sector Público Nacional no Financiero cierre 2026 con un superávit fiscal primario de $15 billones. La cifra implica una reducción de $400.000 millones respecto del REM previo. Sin embargo, ninguno de los participantes del relevamiento proyectó un resultado primario positivo inferior a $9 billones para el conjunto del año.