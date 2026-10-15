Crece la tensión en el estrecho de Ormuz tras el ataque a dos buques

Funcionarios de Estados Unidos y Reino Unido aseguraron que 12 aviones de la Fuerza Aérea de la base RAF Fairford fueron retirados abruptamente al riesgo de un ataque con drones ordenado por los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, hace una semana. El presunto ataque, agregaron, era parte de un "complot iraní en múltiples frentes" para atacar aviones y miembros estadounidenses. Ante esto, desde Irán convocaron al embajador británico en Teherán para explicar las acusaciones "sin fundamento" y apuntaron que el primer ministro -Andy Burnham- fue "irresponsable y destructivo" hacia su país.

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Mientras tanto, Israel aseguró que consideran "permanente" la presencia militar en las zonas de Cisjordania y el líder israelí Benjamin Netanyahu defendió la "identidad judía para evitar una islamización". A su vez, asegura estar "en contra" de un ataque conjunto con EE.UU. a Irán, ya que "no sería conveniente" de cara a las elecciones legislativas de octubre. El estrecho de Ormuz se mantiene cerrado y crece la presión sobre el petróleo.