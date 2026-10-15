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Conflicto en Medio Oriente

Crece la tensión en el estrecho de Ormuz tras el ataque a dos buques

En VIVO - Actualizado hace 24 minutos

Cómo continúa la Guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán en vivo. Guerra entra Hutíes y Arabia Saudita. Las últimas noticias del conflicto en Medio Oriente.

Crece la tensión en el estrecho de Ormuz tras el ataque a dos buques

Funcionarios de Estados Unidos Reino Unido aseguraron que 12 aviones de la Fuerza Aérea de la base RAF Fairford fueron retirados abruptamente al riesgo de un ataque con drones ordenado por los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, hace una semana. El presunto ataque, agregaron, era parte de un "complot iraní en múltiples frentes" para atacar aviones y miembros estadounidenses. Ante esto, desde Irán convocaron al embajador británico en Teherán para explicar las acusaciones "sin fundamento" y apuntaron que el primer ministro -Andy Burnham- fue "irresponsable y destructivo" hacia su país.

Mientras tanto, Israel aseguró que consideran "permanente" la presencia militar en las zonas de Cisjordania y el líder israelí Benjamin Netanyahu defendió la "identidad judía para evitar una islamización". A su vez, asegura estar "en contra" de un ataque conjunto con EE.UU. a Irán, ya que "no sería conveniente" de cara a las elecciones legislativas de octubre. El estrecho de Ormuz se mantiene cerrado y crece la presión sobre el petróleo.

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Denunciaron el hundimiento de dos buques portacontenedores en el estrecho de Ormuz. Estados Unidos acusa a Irán de una escalada de ataques iraníes en las últimas horas.

Dos buques portacontenedores se hundieron cerca del estrecho de Ormuz después de ser alcanzados por proyectiles iraníes, en medio de una escalada de ataques del país persa contra el transporte marítimo en la ruta marítima. Los incidentes se produjeron en las últimas horas, en lo que desde Washington señalaron como "el mayor incremento de las agresiones contra embarcaciones" desde el inicio de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán.

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Irán afirmó que un buque de carga se hundió tras chocar contra una mina marina

Un buque de carga se hundió tras chocar contra una mina naval en el estrecho de Ormuz, según informó la Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC).

 

Las autoridades iraníes dieron pocos detalles, como el nombre del barco o el destino de la tripulación. La televisión estatal citó un comunicado del IRGC en el que se afirmaba que el barco navegaba por lo que denominó "una ruta ilegal y peligrosa" cuando chocó contra la mina el miércoles por la mañana.

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Netanyahu resalta la "identidad judía" y llama a "evitar la islamización" europea

Escala la tensión entre Irán, Estados Unidos y Gran Bretaña por acusaciones por un posible ataque aéreo con drones a la base RAF Fairford. El estrecho de ormuz continúa cerrado.

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08:58 | 12/10/2026

Con Ormuz cerrado y la escalada militar en la región, crece la presión sobre el petróleo

Irán mantiene su posición y reclama que Estados Unidos cumpla los compromisos ya asumidos en el diálogo anterior. Mientras, escala la guerra entre Arabia Saudita y Yemén. El precio del barril no para de crecer. 

El estrecho de Ormuz permanece cerrado luego de fallidas negociaciones entre EE.UU. e Irán

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13:18 | 11/10/2026

Se intensifica la guerra entre los hutíes y Arabia Saudita: nuevos ataques a aeropuertos

Tras el letal ataque al aeropuerto de Riad, el conflicto se extiende entre contraofensivas aliadas en Yemen y tensiones marítimas entre Washington y Teherán.

Al menos 12 personas murieron y 309 resultaron heridas en un ataque contra el Aeropuerto Internacional Rey Jalid de Riad, la capital de Arabia Saudita.

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11:56 | 10/10/2026

Teherán muestra enojo con Rubio y Putin se propuso mediar entre Irán y EE.UU.

El presidente ruso le informó a Washington cuáles son las condiciones de Irán para terminar la guerra, ofreciéndose como intermediario, mientras que en Teherán varios altos funcionarios se mostraron enojados con las declaraciones de Marco Rubio sobre la República Islámica.

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16:24 | 09/10/2026

Alertan que en junio y julio fueron atendidos 1.200 palestinos por ataques de Israel

Los datos, arrojados por Médicos Sin Fronteras (MSF), dan cuenta de la avanzada israelí sobre el territorio de Gaza, donde ya murieron más de 74.000 palestinos en los últimos tres años.

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08:51 | 09/10/2026

Trump prometió un anuncio "grande" mientras sube el brent e Irán atacó un petrolero

El presidente Donald Trump dará "un importante anuncio" sobre la guerra en Irán, mientras las autoridades de Teherán confirmaron haber atacado un buque petrolero en el estrecho de Ormuz.

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08:19 | 08/10/2026

Trump aseguró que no atacará a Irán antes de las elecciones de Estados Unidos

Las últimas noticias de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel este jueves 8 de octubre. Seguí el minuto a minuto del conflicto en Medio Oriente.

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09:15 | 07/10/2026

Las autoridades de Gaza anuncian 74.250 muertos en tres años de ofensiva de Israel

Las últimas noticias de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel este miércoles 7 de octubre. Seguí el minuto a minuto del conflicto en Medio Oriente.

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09:53 | 06/10/2026

Netanyahu afirmó que Hamás podría lanzar ataques antes de las elecciones de Israel

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09:32 | 05/10/2026

Se dispara el petróleo mientras Irán advierte que no abrirá el estrecho de Ormuz

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Flydubai: Emiratos Árabes dijo que el copiloto intentó tomar el control del avión

Las autoridades de Emiratos Árabes Unidos señalaron que el copiloto del vuelo de Flydubai con destino a Tel Aviv atacó al comandante con un hacha de emergencia. 

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Ataques en Ormuz: proyectiles "no identificados" impactaron contra dos petroleros

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