La apreciación del peso y la pérdida de poder de compra del salario, profundizada cuando se analiza el ingreso disponible de las familias, fracasaron como instrumentos para controlar el proceso inflacionario

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El peso se apreció más de 2% desde principio de septiembre, producto de una inflación de 1,9% en septiembre y una baja del precio del dólar de 1% desde el pico que alcanzó a fin de ese mes hasta la mitad de octubre, por la decisión de la administración del presidente Javier Milei y el ministro Luis Caputo, que insisten en mantener la recesión económica y el atraso del tipo de cambio pese al fracaso para lograr un proceso consistente de desinflación.

La apreciación del peso y la pérdida de poder de compra del salario, profundizada cuando se analiza el ingreso disponible de las familias, fracasaron como instrumentos para controlar el proceso inflacionario, que a lo largo de todo el año se mantuvo en 33% interanual.

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Más ajuste y tasas al 25%: la receta de Caputo que frena la economía, pero no la fuga

El equipo económico reforzó este miércoles el ajuste monetario sobre la economía, en una licitación de deuda que absorbió 36% más del vencimiento pese a que la tasa de caución a un día en el mercado de pesos, que se utiliza de referencia de la política monetaria, se disparó a 25% anual al promediar la rueda.

La apreciación del peso y el correlato de suba de tasa de interés no frenó el proceso de dolarización y fuga de capitales que se manifestó en el mercado financiero con operaciones por 543 millones de dólares entre las realizadas en la variante MEP, con acreditación en cuentas locales por 305 millones, y en CCL, con acreditación en cuentas del exterior, por 238 millones de dólares.

El tipo de cambio de esas operaciones, 1.534,9 pesos el MEP y 1.618,4 pesos el CCL, reflejó una comisión que se disparó a máximos históricos de 5,4% para sacar pesos del país y una disparada del Riesgo País otra vez arriba de los 600 puntos, para cerrar en 611 puntos.

La oferta extraordinaria de divisas proveniente de la liquidación de las deudas que toman las empresas generó una baja en el valor del dólar mayorista que cerró este miércoles en 1.514,6 pesos, 1% por debajo del máximo que alcanzó el 28 de septiembre de 1.528,75 pesos.

El BCRA aprovechó la baja del dólar en el mercado oficial para comprar el martes (el lunes no hubo operaciones por el feriado) 291 millones y el miércoles 101 millones, aunque ya no alcanza la demostración de poder de acumulación de reservas para desalentar las expectativas de crisis cambiaria entrando al año electoral.

Atraso cambiario en la mira: el atraso del peso frente al "dólar histórico" y los riesgos de devaluación

Al asumir la presidencia, la primera medida de Javier Milei fue una devaluación del peso que llevó la cotización oficial de $366 a $800. Actualizado por inflación, ese valor equivaldría hoy a $2.780, según estimaciones publicadas por El Destape en el artículo Las razones que condenan a Milei a la derrota, el peligro Trump y el intento de salvarse vía batalla cultural.

Incluso el dólar de Alberto Fernández, actualizado por el IPC, se ubica en 1.598 pesos, todavía por encima del valor actual en el mercado oficial, lo que alienta todas las expectativas de devaluación, con la única diferencia entre quienes apuestan a que se concreta en la campaña electoral por la presión dolarizadora o los que creen que llegará incluso si obtiene Milei la reelección. “Si a Milei le parecieron poco esos 366 que hoy son 1598, es factible que él mismo, luego de ganar, devalúe la misma cantidad que en 2023 y lo lleve a 2780” es el razonamiento que reflejó El Destape.

¿Cómo afecta la inflación de septiembre al consumo de las familias?

La inflación de septiembre de 1,9%, compuesta por un alza de los servicios de 2,4%, donde pesó especialmente el incremento de 3,1% en el mantenimiento de la vivienda, y de 2% en alimentos y bebidas, lo que genera un nuevo recorte del ingreso disponible de las familias después de afrontar los gastos fijos.

La menor disponibilidad de recursos de las familias, combinada con el atraso cambiario que dificulta la exportación y expone a la producción local a una competencia subsidiada de productos importados, anticipa que la recesión técnica en la que entró la economía con dos trimestres seguidos de caídas puede extenderse al cuarto trimestre del año.

Rumbo al año electoral: las advertencias de Wall Street sobre el consumo y la reelección

Si se confirman los pronósticos, la administración de Javier Milei y Luis Caputo ingresará al año electoral en recesión y con caída acumulada del consumo interno de prácticamente el último año, cuando desde los informes que elaboran consultoras para fondos de inversión y bancos internacionales advierten que sin recuperación del consumo interno se alejan las chances de una reelección.

Ese análisis, que se viene reflejando desde principios de año, es el que va retroalimentando la presión para la salida de capitales que refleja la comisión que se paga entre los dólares MEP y CCL y que por ahora se esconde en el dólar oficial por la emisión récord de deuda privada.

En 2027, si sigue atrasado el dólar, esas mismas empresas pueden presionar en el mercado oficial para recomprar las divisas que vendieron, generalizando la expectativa de devaluación.