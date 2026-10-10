Un economista cercano a Milei recomendó devaluar: "Tipo de cambio real más alto"

Un economista cercano al presidente Javier Milei le recomendó devaluar en medio de una fuerte crisis de morosidad y endeudamiento generalizado. Se trata de Alberto Ades, Dr. en Economía de Harvard y abogado, quien aseguró que "un tipo de cambio real más alto ayudaría a sector que compiten con importaciones" a pesar de que otros "no van a sobrevivir" al brutal golpe. Su nombre fue noticia en la semana porque fue mencionado como el posible reemplazante de Luis "Toto" Caputo como titular de Hacienda.

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El pasado lunes 5 de octubre, el experto estuvo presente en la reunión de Gabinete tras la presentación de su libro en el país. Durante una entrevista en "'¿Cómo la ves?" por FutuRock, manifestó que conoce al máximo mandatario desde 2023, en el marco del período electoral. "Entablamos una buena relación a pesar de las diferencias, como la dolarización que proponía", contó. Explicó que hablaron sobre las tendencias globales, qué está cambiando y "cómo encaja la Argentina en este nuevo mundo de tasas más altas, energía más cara, barril de petróleo más alto y más gasto en defensa, Inteligencia Artificial y una política industrial más proactiva", una charla que dió en la UBA y repitió frente a la mesa política.

En su análisis, el economista apunta que "el tipo de cambio es razonable" si a la Argentina le va bien; es decir si logra sostener el equilibrio fiscal, reduce la inflación a un dígito y consigue desarrollar sectores atractivos para el resto del mundo como los son: energía, gas, minerales, tierras raras y alimentos "porque hay una necesidad enorme en Occidente", enumeró. "Si el programa se sostiene y Argentina termina siendo un crédito en grado de inversión como la mayoría de nuestros vecinos, va a ser un país más caro en dólares", lanzó.

"Un país normal, exitoso, que crece al 3% o 4%, que exporta, etc etc. va a ser más caro en dólares. La pregunta es: ¿qué hacés en el corto plazo? ¿Qué hacés hoy cuando estás en la transición? Y yo hago la siguiente distinción: número uno, me gustaría un tipo de cambio real más alto. A mí me gustaría y creo que ayudaría a varios sectores, aquellos que compiten con las importaciones, les daría un poquito de colchón para poder reconvertirse", sostuvo Ades. Pero advirtió: "No todos van a sobrevivir".

"Ningún país del mundo produce todo. Un país normal, en cualquier lugar del mundo, produce algunas cosas e importa otras. No todo va a sobrevivir. Pero algunos sectores que podrían sobrevivir, que compiten con importaciones, serían ayudados por un tipo de cambio más alto como el caso del turismo", añadió.

Más allá de pedir por un tipo de cambio real más alto, en segundo lugar, reconoció que "es muy difícil lograrlo". "No se trata que el Banco Central vaya a comprar dólares por 2.000 pesos porque se va a traducir en más inflación y toda ganancia de tipo de cambio real la vas a perder en tres meses. Es muy difícil lograr un tipo de cambio real cuando tenés los sectores exportadores booming (en auge). ¿Qué hacés con todos los dólares que te entran con energía y minería?", cerró.

Rumores sobre su incorporación al Gobierno

"No fui al Gabinete a plantear un plan económico alternativo ni nada que se le parezca", aclaró entre risas. "Me calzaron el traje de ministro pero nada que ver... Lo que pasó es que fui a la reunión de Gabinete, el ministro Caputo no pudo ir porque no se sentía bien y ahí se tejieron todo tipo de especulaciones", sostuvo Ades con firmeza durante la entrevista radial mencionada.

En esa línea, el economista remarcó que el programa económico de Milei era "el programa económico indispensable que había que adoptarse" en 2023 porque "si no se hacía un ajuste fiscal y monetario como el que se hizo, terminaba muy mal la cosa". Sobre el cierre, comparó a la Argentina con "un tren que venía a 180 kilómetros por hora y si no se ponía un freno y se hacían correcciones, nos pegábamos una piña contra la pared".

Mientras tanto, "Toto" Caputo padeció una semana de terror. Rumores de reemplazo, recesión en curso, Riesgo País elevado, quejas de propios y aliados por el manejo de la caja y un sonoro escándalo por el destino del oro argentino.

Ahora, la decisión está en manos de Karina Milei, a quien en un acto desesperado el ministro salteó en una bochornosa sobreactuación de fidelidad al Presidente, hoy por hoy, su único y principal sostén.