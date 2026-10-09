Israel rechazó el Nobel de la Paz a Navi Pillay: "Goebbels aplaude desde el infierno"

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) alertó este viernes de que dos millones de personas en la Franja de Gaza necesitarán "refugio urgente" de cara al invierno y después de más de tres años de ofensiva lanzada por Israel contra el enclave palestino, que se saldó hasta la fecha con más de 74.000 muertos.

Esto constituye casi la totalidad de la población gazatí, que necesita asistencia dada la falta de alojamiento y refugios en la zona. La directora general de la OIM, Amy Pope, advirtió de que "tras años de desplazamiento y destrucción, los palestinos hacen frente al cuarto invierno sin protección adecuada frente a la lluvia, el viento y las inundaciones".

"Los fondos insuficientes y los bloqueos continuados por parte de las autoridades israelíes a la entrada de suministros de vital importancia están impidiendo a organizaciones de humanitarias responder al nivel necesario", indicó en un comunicado.

"Las familias que se han visto afectadas repetidas veces por el desplazamiento y la pérdida devastadora deben ser capaces de hacer frente al invierno con seguridad y dignidad. Los materiales para la construcción de refugios deben entrar rápido en la zona", apuntó.

La OIM calcula que más de la mitad de todas las tiendas de campaña y refugios improvisados actualmente en uso se encuentran en malas condiciones y requieren ser reemplazados. Las tiendas de campaña están diseñadas como una medida de emergencia temporal y, por lo general, solo duran entre seis y doce meses.