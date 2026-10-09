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Conflicto en Medio Oriente

Israel rechazó el Nobel de la Paz a Navi Pillay: "Goebbels aplaude desde el infierno"

En VIVO - Actualizado hace 6 minutos

Las últimas noticias de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel este viernes 9 de octubre. Seguí el minuto a minuto del conflicto en Medio Oriente.

Franja de Gaza

El Ministerio de Relaciones Exteriores israelí rechazó frontalmente el otorgamiento del premio Nobel de la Paz a Navi Pillay, la jueza sudafricana de la Corte Internacional de Justicia que acusó al país de cometer un genocidio en Gaza.

En paralelo, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) alertó este viernes que dos millones de gazatíes necesitarán "refugio urgente" de cara al invierno. 

Las últimas noticias de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel este viernes 9 de octubre. Seguí el minuto a minuto del conflicto en Medio Oriente.

Hace 16 minutos

La OIM pide "refugio urgente" para dos millones de personas en Gaza

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) alertó este viernes de que dos millones de personas en la Franja de Gaza necesitarán "refugio urgente" de cara al invierno y después de más de tres años de ofensiva lanzada por Israel contra el enclave palestino, que se saldó hasta la fecha con más de 74.000 muertos.

 

Esto constituye casi la totalidad de la población gazatí, que necesita asistencia dada la falta de alojamiento y refugios en la zona. La directora general de la OIM, Amy Pope, advirtió de que "tras años de desplazamiento y destrucción, los palestinos hacen frente al cuarto invierno sin protección adecuada frente a la lluvia, el viento y las inundaciones".

 

"Los fondos insuficientes y los bloqueos continuados por parte de las autoridades israelíes a la entrada de suministros de vital importancia están impidiendo a organizaciones de humanitarias responder al nivel necesario", indicó en un comunicado.

 

"Las familias que se han visto afectadas repetidas veces por el desplazamiento y la pérdida devastadora deben ser capaces de hacer frente al invierno con seguridad y dignidad. Los materiales para la construcción de refugios deben entrar rápido en la zona", apuntó.

 

La OIM calcula que más de la mitad de todas las tiendas de campaña y refugios improvisados actualmente en uso se encuentran en malas condiciones y requieren ser reemplazados. Las tiendas de campaña están diseñadas como una medida de emergencia temporal y, por lo general, solo duran entre seis y doce meses.

Hace 1 hora

Israel rechazó el Nobel de la Paz a Navi Pillay: "Goebbels aplaude desde el infierno"

Israel rechazó el otorgamiento del premio Nobel de la Paz, este viernes, a Navi Pillay, la jueza sudafricana que integra la Corte Internacional de Justicia y denunció un "genocidio" en Gaza.

 

 

"Si existiera un premio por mentiras, odio y libelos de sangre, Navi Pillay no sería solo una contendiente. Sería una de las principales favoritas", afirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores israelí en un comunicado, difundido en su cuenta de Twitter.

 

En ese marco, agregó que "su papel en la demonización implacable y políticamente motivada de Israel y en la promoción del genoLIE habla por sí solo".

 

 

"Otorgarle el Premio Nobel de la Paz a Pillay no es un reconocimiento a la justicia. Es la grotesca instrumentalización de un premio para legitimar el odio y los prejuicios ant israelíes", agregó la Cancillería de Israel.

 

Y cerró: "Ahora que la comisión del Nobel ha premiado la mentira más grande del siglo XXI, Joseph Goebbels seguramente está aplaudiendo desde el infierno".

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Entregan el Nobel de la Paz a una jueza que acusó a Israel de cometer un genocidio en Gaza

Fue destacada por su trabajo "fundamental para garantizar que los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y el genocidio sean perseguidos judicialmente". 

La jueza sudafricana Navanethem “Navi” Pillay recibió el Premio Nobel de la Paz 2026 por su labor en favor de la paz y el derecho internacional, según anunció este viernes el Comité Nobel noruego. “El compromiso de Navi Pillay con los principios jurídicos universales y su firme brújula moral son constantes a lo largo de una dilatada trayectoria”, destacó el organismo en el comunicado oficial.

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08:19 | 08/10/2026

Trump aseguró que no atacará a Irán antes de las elecciones de Estados Unidos

Las últimas noticias de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel este jueves 8 de octubre. Seguí el minuto a minuto del conflicto en Medio Oriente.

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09:15 | 07/10/2026

Las autoridades de Gaza anuncian 74.250 muertos en tres años de ofensiva de Israel

Las últimas noticias de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel este miércoles 7 de octubre. Seguí el minuto a minuto del conflicto en Medio Oriente.

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09:53 | 06/10/2026

Netanyahu afirmó que Hamás podría lanzar ataques antes de las elecciones de Israel

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09:32 | 05/10/2026

Se dispara el petróleo mientras Irán advierte que no abrirá el estrecho de Ormuz

Las últimas noticias de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel este lunes 5 de octubre. Seguí el minuto a minuto del conflicto en Medio Oriente.

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15:18 | 03/10/2026

Flydubai: Emiratos Árabes dijo que el copiloto intentó tomar el control del avión

Las autoridades de Emiratos Árabes Unidos señalaron que el copiloto del vuelo de Flydubai con destino a Tel Aviv atacó al comandante con un hacha de emergencia. 

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09:28 | 03/10/2026

Ataques en Ormuz: proyectiles "no identificados" impactaron contra dos petroleros

La agencia de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido informó que los ataques sucedieron por separado.

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07:36 | 02/10/2026

EE.UU. refuerza su presencia militar en Medio Oriente y crece la tensión con Irán

Washington envió unos 9.000 soldados a bordo de siete buques mientras Trump evalúa una nueva escalada contra Teherán tras las elecciones de noviembre.

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08:09 | 01/10/2026

Trump confirmó que mandará tres nuevos portaaviones a Medio Oriente en noviembre

El gobierno estadounidense anunció que enviará tres nuevos portaaviones y dos grupos de desembarco a las inmediaciones de Irán para el mes de noviembre. Lo informó el Comando Central norteamericano a través de un comunicado.

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11:23 | 30/09/2026

Ministros israelíes apuntan al "terrorismo" tras el desvío de un avión con 180 israelíes

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10:49 | 30/09/2026

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A pesar de la paulatina recuperación en los despachos desde Medio Oriente y la reactivación de puertos saudíes, la escasez de combustibles derivados y la negativa de Donald Trump a flexibilizar sanciones mantienen la presión sobre el mercado energético.

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06:51 | 30/09/2026

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La salida definitiva de las tropas norteamericanas fue festejada como una victoria por las milicias proiraníes. Dirigentes sunitas y analistas advierten por el riesgo de un peligroso vacío de seguridad.

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