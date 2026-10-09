Entregan el Nobel de la Paz a una jueza que acusó a Israel de cometer un genocidio en Gaza

La jueza sudafricana Navanethem “Navi” Pillay recibió el Premio Nobel de la Paz 2026 por su labor en favor de la paz y el derecho internacional, según anunció este viernes el Comité Nobel noruego. “El compromiso de Navi Pillay con los principios jurídicos universales y su firme brújula moral son constantes a lo largo de una dilatada trayectoria”, destacó el organismo en el comunicado oficial.

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"La galardonada de este año ha sido fundamental para garantizar que los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y el genocidio sean perseguidos judicialmente", declaró Jørgen Watne Frydnes, presidente del Comité Noruego del Nobel en Oslo. Pillay, quien fuera alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos desde 2008 hasta 2014, ha sido una firme defensora y promotora de los derechos humanos

A sus 85 años, Navi Pillay presidió, entre otros, la comisión de investigación independiente de la ONU que acusó a Israel de cometer un genocidio en la Franja de Gaza. Actualmente ejerce como jueza en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en el caso en el que Birmania está acusada de genocidio.

El Comité Nobel señaló que existe un hilo conductor entre su trabajo inicial en defensa de Nelson Mandela y de otras personas que lucharon contra el apartheid y su posterior desempeño como jueza en algunos de los procesos judiciales internacionales más relevantes de las últimas décadas.

Además, destacó su papel en la exigencia de responsabilidades a Estados y líderes nacionales, así como su compromiso con las víctimas de la violencia y los conflictos. “En todos los cargos que ha ocupado, ha subrayado la responsabilidad que tienen tanto los individuos como los Estados de respetar el Estado de derecho”, remarcó el comunicado.

Naciones Unidas felicitó este viernes a la jueza sudafricana Pillay, y destacó su labor en la defensa de los derechos humanos, tanto al frente de instituciones de la ONU como en tribunales internacionales. "Toda su trayectoria profesional es un testimonio de su compromiso con los derechos humanos", destacó la portavoz de la ONU en Ginebra, Alessandra Vellucci, minutos después de que se anunciara el galardón.

Su homóloga en la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Shabia Mantoo, agregó que el reconocimiento a Pillay "demuestra la necesidad y el valor de los derechos humanos en este mundo, más que nunca". El año pasado, el Nobel de la Paz fue otorgado a la dirigente opositora venezolana María Corina Machado. El reconocimiento a Pillay es el quinto galardón anunciado esta semana, después de las distinciones en Literatura, Química, Física y Medicina.