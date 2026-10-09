Médicos Sin Fronteras denunció que Israel perpetra un genocidio en Gaza y viola el alto el fuego acordado en octubre de 2025. Solo entre junio y julio, la entidad atendió a más de 1.200 palestinos heridos por disparos y explosiones, en un contexto donde los bombardeos y bloqueos ya causaron más de 74.000 muertes.

{{{htmlAmp}}}

En su último reporte, la organización advirtió que se está "perpetrando un genocidio" en Gaza, donde se está "asfixiando progresivamente" a los palestinos con la destrucción de sus "condiciones necesarias para vivir" en la ciudad.

Uno de los detalles más alarmantes es que en junio y julio los equipos de MSF "atendieron más de 1.200 casos de traumatismos violentos en toda Gaza, incluidas lesiones por explosiones, quemaduras, heridas de bala y lesiones derivadas de agresiones físicas".

Además, se remarcó que en los últimos tres años asistieron más de 200.000 casos de traumatismo, incluidas lesiones derivadas de violencia física intencionada.

En este contexto, y pese al alto al fuego anunciado en octubre del 2025, la organización denunció que la ofensiva militar israelí ya mató a más de 74.000 personas, entre ellas más de 20.000 niños y niñas. Las fuerzas israelíes ya ocupan aproximadamente el 65% de Gaza.

La "línea amarilla" y los problemas sanitarios

MSF también criticó duramente el establecimiento por parte de Israel de la denominada "línea amarilla", establecida en los acuerdos de alto el fuego para delimitar la retirada de las fuerzas israelíes. Según plantearon, este límite está reforzado con "posiciones militares, terraplenes y demoliciones continuadas" con las que se "empuja a la población a un espacio cada vez más reducido".

"La población corre el riesgo de ser tiroteada por las fuerzas israelíes al acercarse a ella, y los equipos de MSF siguen atendiendo a personas con heridas de bala sufridas en sus proximidades. Su avance también está dificultando la entrega de ayuda esencial: MSF ha tenido que interrumpir el transporte de agua en camiones cisterna cuando se producen disparos cerca de comunidades", indicó la entidad.

Solo en agosto, MSF distribuyó alrededor de 2,1 millones de litros de agua potable, aunque aseguran que "la magnitud de las necesidades sigue muy por encima de lo que puede cubrirse bajo estas restricciones".

Sobre los hospitales vigentes, la organización advirtió que "se quedan cada vez más sin suministros básicos" y los pacientes "no pueden acceder a medicamentos ni tratamientos esenciales". "Las restricciones a suministros indispensables, como el aceite de motor y las piezas de repuesto, también están paralizando la infraestructura necesaria para mantener en funcionamiento hospitales, ambulancias y sistemas de agua", criticaron.