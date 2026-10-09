Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Aquí vas a encontrar la actualización constante de la cotización del dólar blue, oficial, mayorista y los dólares financieros (MEP y CCL). Conocé a cuánto cotiza la moneda estadounidense y cómo se mueve la brecha cambiaria hoy.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este viernes, 9 de octubre
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
Hace 16 minutos
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este viernes, 9 de octubre
En el mercado informal, el dólar blue cotiza este viernes 9 de octubre con una compra a $1520 y una venta a $1540, mientras presenta una variación de -0,96% respecto del último registro.
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Qué puede pasar con el dólar en octubre
El Banco Central difundió las nuevas expectativas del mercado para el último trimestre del año.
A cuánto va a estar el dólar según el REM
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El dólar oficial no se movió y cerró en $ 1.540
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15:06 | 07/10/2026
Los activos argentinos volvieron a terrenos negativo luego del respiro que le dio Brasil
Los bonos soberanos vuelven a terreno negativo tras dos ruedas de fuertes subas por el resultado electoral en Brasil. El dólar oficial llega a $1.545 y el riesgo país rebota 3,1% hasta los 595 puntos.
12:51 | 07/10/2026
El dólar oficial subió cinco pesos y cerró en $ 1.545
El mercado financiero se mueve al ritmo de las últimas novedades económicas. Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones de la divisa estadounidense en la city porteña este miércoles 7 de octubre.
14:13 | 06/10/2026
Los dólares oficial y blue cerraron sin cambios, pero subieron las variantes financieras
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11:46 | 06/10/2026
Cómo pagar los dólares de la tarjeta
Quienes tengan consumos en moneda extranjera pueden elegir cómo cancelar el resumen. Pagar con dólares propios permite evitar la percepción que se aplica cuando esos gastos se abonan en pesos.
Consumos en dólares cómo los pago
16:55 | 05/10/2026
Cómo comprar el dólar más barato del mercado
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A cuánto cotiza el dólar oficial
12:13 | 05/10/2026
El dólar oficial operó sin cambios y cerró en $ 1.540
Tras el resultado de las elecciones en Brasil, el mercado cambiario recibió el impacto de los resultados y se mueve al compás de las últimas noticias. Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este domingo, 4 de octubre
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16:42 | 03/10/2026
Marina Dal Poggetto advierte sobre la economía de Milei: "Está comprando menos dólares"
La directora de una de las principales consultoras políticas ubicó el comienzo del estancamiento económico en febrero del 2025. Según planteó, "la Argentina se está encareciendo en dólares".
Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este sábado, 3 de octubre
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16:46 | 02/10/2026
Pasaporte de oro: Argentina se suma a países como Antigua y Barbuda, Dominica y Granada
Argentina se incorporará a un mecanismo utilizado por un grupo reducido de países, cuyas economías son precarias.
06:48 | 02/10/2026
Pese a una leve baja del dólar oficial, volvieron a cerrar en alza los paralelos
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.
12:46 | 01/10/2026
El dólar oficial subió cinco pesos y cerró en $ 1.545
Seguí el minuto a minuto de las cotizaciones del mercado cambiario en la city porteña.