Caputo quiere patear deuda para el próximo Gobierno

El Gobierno intentará el próximo miércoles tantear al mercado sobre la disposición a extender los plazos de la deuda pública en pesos más allá del mandato del presidente Javier Milei, con una licitación de bonos del Tesoro en la que buscará renovar un vencimiento menor, de 4,9 billones de pesos.

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La licitación más desafiante para el equipo económico del presidente Javier Milei y el ministro Luis Caputo será a fin de mes, cuando tenga que renovar un stock de 25 billones de pesos, concentrados en bonos atados a la evolución del dólar que se usan de cobertura o seguro cambiario.

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Licuación y plazos largos: la prueba piloto de Caputo para medir la confianza del mercado

Los depósitos en pesos del Gobierno nacional en el Banco Central rondan los 8 billones de pesos, por lo que no asume riesgo en buscar extender plazos la semana próxima, pero tendrá que aceptar los términos del mercado cuando vuelva a licitar deuda dentro de dos semanas.

El resultado de la primera licitación de octubre se conocerá el miércoles 14 y la liquidación será el viernes, y por el bajo monto en juego no se espera que genere ningún movimiento de tasas durante la semana, más allá de las que estén vinculadas a la política para controlar el precio del dólar, que viene de una semana más calma, pero todavía con una fuerte corriente dolarizadora.

La Secretaría de Finanzas ofrece en este llamado a licitación un instrumento a tasa fija y el único con vencimiento en este mandato, una Leap al 29 de enero del 2027 que se espera concentre la mayor demanda.

El regreso de los bonos duales: la estrategia del Tesoro para tentar a los inversores

El resto de los bonos tiene vencimiento en la próxima administración, empezando por uno actualizado por la tasa Tamar que remunera los plazos fijos mayoristas y tiene en el mercado una referencia de 24% nominal anual y con vencimiento el 31 de agosto de 2028.

La novedad es el regreso de los bonos duales, es decir, que rinden el mejor de dos opciones. El primero, con vencimiento el 14 de diciembre de 2029, ofrece CER, es decir, el reconocimiento de la inflación, más una tasa de 3%, y el otro es la mejor entre Tamar y Dólar Link con vencimiento el 28 de enero de 2028.

“Lo más interesante será ver la demanda por los bonos duales que vencen luego de las elecciones”, indicaron desde el equipo de Research de Puente.

El mercado viene siguiendo con desconfianza la consistencia del programa monetario y cambiario, que se reflejó esta semana en el repunte efímero que tuvieron los títulos públicos después del resultado electoral de la primera vuelta presidencial en Brasil.

Luces rojas en la City: desconfianza cambiaria, brecha MEP-CCL y cautela bursátil

El Riesgo País cayó este viernes a 579 puntos básicos por la suba de los títulos públicos que reflejaron cotizaciones financieras para el dólar de 1.538,58 pesos para la operación MEP con acreditación en cuentas en el sistema financiero local y de 1.612,68 pesos para el CCL con acreditación en cuentas del exterior.

Ese diferencial marca una comisión de 4,7% para los inversores que buscan sacar divisas del país por afuera del mercado de cambio oficial y eludiendo las restricciones o cepo que mantiene el Banco Central, en especial para las empresas.

En contraste con la racha positiva de los títulos públicos, las acciones de firmas argentinas manifestaron un comportamiento mixto y algo más cauto al cierre de las operaciones del viernes, que refleja el temor que mantienen los analistas de riesgo de los fondos de inversión y bancos internacionales sobre el impacto de la recesión económica tanto en el resultado de las empresas como en las chances electorales de Milei para aspirar a una reelección.

El índice bursátil local S&P Merval finalizó con una caída de 0,3% medida en dólares y las cotizaciones de los certificados de depósitos argentinos (ADR) en la Bolsa de Nueva York sufrieron retrocesos encabezados porla caída de 3,1% de Telecom, seguidos de caídas en firmas del rubro inmobiliario y tecnológico.