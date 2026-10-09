Denunciaron penalmente a Caputo y Bausili por la timba con el oro que reveló la AGN

El ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente del Banco Central, Santiago Bausili y el superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias, Juan Ernesto Curuchet, fueron denunciados este viernes tras el informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre los más de 1.000 millones de dólares que perdió el Estado a raíz de operaciones financieras en las que utilizaron parte del oro de las reservas como bien de respaldo. "Son recursos de la República y exigen una explicación a la altura de semejante cifra", alertó en la presentación el abogado Gregorio Dalbón.

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La presentación apunta a los funcionarios por la maniobra y adelanta que pedirán, en caso de que corresponda, que se los cite a declaración indagatoria y se lleven adelante "allanamientos, secuestro de documentación y dispositivos, peritajes contables y financieros, levantamiento de secretos", entre otras medidas probatorias. "La gravedad y magnitud de los hechos denunciados exigen una investigación rápida, profunda e independiente", afirmó el denunciante.

Concretamente, pide que se investigue a los tres por los delitos de "defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público". La causa cayó en el Juzgado federal 4, a cargo de Ariel Lijo y en la Fiscalía federal 11, cuyo titular es Gerardo Pollicita.

¿Qué dice la denuncia?

La denuncia toma como punto de partida los hallazgos publicados ayer por la AGN sobre los estados contables del BCRA correspondientes al ejercicio 2025. De acuerdo con esos registros, las operaciones financieras vinculadas con el oro de las reservas internacionales habrían generado durante 2025 resultados negativos por USD 1.023 millones, equivalentes a $1.469.155 millones en moneda de cierre: USD 960,2 millones correspondientes a resultados negativos por opciones financieras y USD 62,8 millones por pago de primas.

"La Justicia deberá determinar quién decidió estas operaciones, quién las autorizó, quién las diseñó, con qué contrapartes se realizaron, cuál fue su justificación económica, qué riesgos fueron asumidos, qué controles existieron y si de esas decisiones derivó un perjuicio patrimonial para el Estado argentino", sostiene además el escrito judicial.

Dalbón adelanta además que el próximo martes 13 de octubre, tras el feriado del lunes, ampliará la denuncia "con nueva información y documentación". "Asimismo, requeriremos que se evalúen medidas urgentes de preservación de prueba y, si los elementos incorporados permiten acreditar los presupuestos legales, las medidas de coerción personal y patrimonial que resulten necesarias para asegurar la investigación", puntualizó.

Lo que dijo Bausili hace un mes

Hace exactamente un mes, durante el debate por el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, Bausili dio detalles de qué sucedió con los lingotes y defendió su traslado a Europa.

Según explicó, en 2024 decidieron mejorar "la calidad" del oro, que hubo "una oportunidad" de hacerlo en aquel año y que por eso lo enviaron a Suiza, donde "siguen estando". El funcionario de Milei comparó esa situación con lo que sucede con los dólares "cara chica y cara grande", que pierden valor, y argumentó que "todos los movimientos del oro están documentados".

"Era óptimo en la administración de las reservas del Banco Central aprovechar esa ventana de oportunidad y, a un costo mucho más bajo del histórico, convertir ese oro de calidad más baja en cuanto al análisis en oro de calidad más alta", indnicó el titular del BCRA.