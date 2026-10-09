El gobierno de Javier Milei espera por el resultado de la reunión de la Corte Suprema de este viernes a las 9 de la mañana, en la que es posible que el máximo tribunal emita un fallo sobre la Ley de Tierras. En paralelo, la secretaria General, Karina Milei, se reúne esta tarde con la embajadora de Israel, Ahuva Spieler Reshef. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. El minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
El Gobierno espera el fallo de la Corte Suprema sobre la Ley de Tierras
Las últimas noticias de Javier Milei presidente. El minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
Hace 1 hora
Por DNU, Milei autorizó la salida de tropas para un ejercicio militar en Brasil
El Gobierno autorizó por decreto de necesidad y urgencia la salida de personal y medios militares del país para participar en el ejercicio combinado ARANDÚ 2026, que se realizará en Brasil del 10 al 17 de octubre.
La medida se dispuso mediante el DNU 1157/2026, firmado por el presidente Javier Milei en acuerdo general de ministros y publicado este viernes en el Boletín Oficial. Las actividades tendrán lugar en el campo de instrucción Barão de São Borja, en la ciudad de Rosario do Sul.
El anexo contempla la participación de hasta 405 efectivos argentinos y hasta 99 vehículos, entre ellos diez Tanques Argentinos Medianos y ocho vehículos de combate de transporte de personal 8x8. Por Brasil, se prevé la intervención de hasta 1.100 militares.
El costo aproximado de la operación argentina asciende a $247.928.911, según el documento oficial. Los gastos se cubrirán con las partidas asignadas al Estado Mayor General del Ejército dentro del presupuesto del Ministerio de Defensa.
El ejercicio apunta a fortalecer la cooperación entre ambos ejércitos y desarrollar procedimientos comunes para que sus unidades puedan operar de manera integrada. Comprende fuerzas aerotransportadas, aeromóviles, de operaciones especiales, blindadas y de aviación.
Hace 1 hora
Karina Milei se reunirá con la embajadora de Israel
La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, mantendrá una reunión con la nueva embajadora de Israel en la Embajada de Israel este viernes a las 16 horas, en el marco de las exportaciones de carne kosher a ese país, según anunció Casa Rosada. Del encuentro participará también Diego Sucalesca, de PromArgentina.
Hace 2 horas
Reunión de urgencia de la Corte por la Ley de Tierras: se espera un inminente fallo
La Corte convocó a un acuerdo extraordinario para este viernes a las 9 para tratar con dos conjueces un segundo caso referido a la Ley de Tierras con el que podría cambiar el criterio que estableció en “CECIM”, en el que revivió la eliminación de los límites a la extranjerización del territorio nacional. Se trata de una demanda impulsada por la asociación civil Árbol de Pie, las comunidades indígenas “LAFKENCHE” y “LOF FVTA ANECON” y la legisladora rionegrina María Magdalena Odarda y que tramitaba de manera conjunta con la de los excombatientes ya que también cuestiona la validez del artículo 154 del decreto 70/23.
Tanto Barroetaveña como Pérez Curci ya aceptaron intervenir en este caso, en el que también se cuestiona la validez del artículo 154 del DNU 70/2023 por el que se derogó la Ley de Tierras Rurales, que ponía límites a la extranjerización de la tierra.
La Corte Suprema de Justicia apura el tratamiento de un segundo caso referido a la Ley de Tierras con el que podría cambiar el criterio que estableció en “CECIM”, en el que revivió el pasado 29 de septiembre la eliminación de los límites a la extranjerización del territorio nacional. El presidente del tribunal, Horacio Rosatti, convocó a un acuerdo extraordinario para este viernes a las 9 horas para tratar el tema.
Hace 12 horas
Con el apuro de la Embajada EE.UU, LLA abre las comisiones para el tratado de Patentes
La semana que viene se tratará en Relaciones Exteriores y Culto y de Industria y Comercio el entendimiento comercial, rechazado por los laboratorios nacionales. Esta semana, el embajador Peter Lamelas exigió publicamente la sanción del proyecto.
Hace 14 horas
La CGT marchó de nuevo contra Milei: "O cambia su modelo o se profundiza la lucha"
La central obrera se manifestó frente al ex Ministerio de Producción para cuestionar el estado actual de la economía y exigirle al Gobierno que modifique el rumbo. "O cambia su modelo de país o la lucha se va a seguir profundizando", alertaron.
Hace 15 horas
Qué dice la denuncia de la AGN sobre los millones de USD que perdió el BCRA
La AGN concluyó la auditoría de los Estados Contables del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y denunció que la entidad bancaria perdió USD 1.023 millones en reservas de oro por operaciones financieras relacionadas a las reservas de oro.
El director de la AGN, Juan Manuel Olmos
Hace 17 horas
La inflación de alimentos y bebidas acumuló un 4,3% en las últimas cuatro semanas
El relevamiento de LCG registró una suba de 0,5% en alimentos y bebidas durante la primera semana de octubre. El promedio de las últimas cuatro semanas trepó a 4,3%, con bebidas y carnes entre los principales motores.
Hace 18 horas
Una familia tipo necesitó más de $2 millones para cubrir la canasta en CABA
El costo de la Canasta Total para un hogar de cuatro integrantes, propietario de su vivienda, llegó a $2.135.852 en septiembre. Subió 2,54% en un mes y 33,67% en un año, mientras la Canasta Alimentaria avanzó 35,66% interanual.
Hace 18 horas
El Gobierno sufre internas en las provincias mientras negocia la sesión del 15 y las PASO
Tiene focos abiertos en distritos por no terminar de cerrar acuerdos, tal cual reclama Luis Caputo. Santilli activó reuniones de último momento.
Luis Caputo reclama cerrar acuerdos ya con los gobernadores.
Hace 19 horas
Denuncian que el Gobierno fue asesorado por un estudio británico con prontuario: "Lavado"
El estudio tuvo reuniones con funcionarios de Milei en Casa Rosada para trabajar en el lanzamiento del nuevo pasaporte que el Gobierno ofrece a extranjeros por US$ 350.000.
Hace 19 horas
Los dólares no alcanzan: a la compra de personas se sumó la fuga de empresas
Las personas humanas compraron US$3.366 millones en agosto, mientras las empresas giraron cerca de US$4.000 millones en dividendos al exterior en los primeros nueve meses, según cifras oficiales del Banco Central
Hace 19 horas
El duro comunicado de la CGT en la previa de la movilización: "Pobreza y marginalidad"
La central obrera encabezará una nueva movilización contra el modelo económico libertario. Acusó al Gobierno de actuar con “fanatismo ideológico”, “insensibilidad” y “falta de empatía”.
Hace 20 horas
El Gobierno promete fondos para rutas para desactivar la sesión por la Ley de Tierras
El Secretario de Hacienda se reunió dos horas con con diputados aliados y provinciales. Además de fondos para rutas, les ofertó obras públicas para las provincias. Reina la desconfianza.
Hace 21 horas
AySA: quiénes son los empresarios que se quedaron con la empresa por US$340 millones
El consorcio encabezado por Rowing ofreció US$340,2 millones por el 90% de la empresa. Lo integran Walter Román, Mauricio Filiberti, la brasileña Arcos y el fondo PHX, con negocios previos en infraestructura, energía, servicios públicos y contratos con el Estado. Las dos propuestas quedaron por debajo de los US$450 millones que calculaba Economía.
Hace 22 horas
Aysa volvió a ser privatizada: Rowing-Arcos se quedó con la empresa por US$340 millones
La empresa de Walter Román obtuvo el 90% de las acciones. El otro participante, Roggio ROAS S.A.U., ofertó US$285 millones. Las dos propuestas quedaron por debajo de los US$450 millones que calculaba Economía
07:01 | 08/10/2026
La CGT vuelve a marchar “en defensa de la Industria Nacional”
Las últimas noticias de Javier Milei presidente. El minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
06:00 | 08/10/2026
Marcha de la CGT en defensa de la industria: a qué hora será la movilización
La central obrera encabezará una nueva movilización contra el modelo económico libertario. Cuándo y dónde será la protesta para proteger las fuentes de trabajo, la producción y el desarrollo nacional.
La movilización busca denunciar la caída de la producción nacional, el freno al mercado interno y la pérdida de empleo generados por las políticas de apertura importadora.