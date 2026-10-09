El Gobierno espera el fallo de la Corte Suprema sobre la Ley de Tierras

El Gobierno autorizó por decreto de necesidad y urgencia la salida de personal y medios militares del país para participar en el ejercicio combinado ARANDÚ 2026, que se realizará en Brasil del 10 al 17 de octubre.

La medida se dispuso mediante el DNU 1157/2026, firmado por el presidente Javier Milei en acuerdo general de ministros y publicado este viernes en el Boletín Oficial. Las actividades tendrán lugar en el campo de instrucción Barão de São Borja, en la ciudad de Rosario do Sul.

El anexo contempla la participación de hasta 405 efectivos argentinos y hasta 99 vehículos, entre ellos diez Tanques Argentinos Medianos y ocho vehículos de combate de transporte de personal 8x8. Por Brasil, se prevé la intervención de hasta 1.100 militares.

El costo aproximado de la operación argentina asciende a $247.928.911, según el documento oficial. Los gastos se cubrirán con las partidas asignadas al Estado Mayor General del Ejército dentro del presupuesto del Ministerio de Defensa.

El ejercicio apunta a fortalecer la cooperación entre ambos ejércitos y desarrollar procedimientos comunes para que sus unidades puedan operar de manera integrada. Comprende fuerzas aerotransportadas, aeromóviles, de operaciones especiales, blindadas y de aviación.