Defensa llamó a licitación para la construcción del muelle militar de la Base Naval de Ushuaia

El Ministerio de Defensa autorizó el llamado a licitación pública nacional para construir el muelle militar de la Base Naval Integrada de Ushuaia, con un presupuesto oficial de $189.321.118.168. La obra tiene un plazo de ejecución previsto de 36 meses y forma parte del proyecto de construcción de un muelle, infraestructura complementaria y adquisición de maquinaria y equipos en la punta oriental de la península de la ciudad más austral del mundo.

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La medida quedó formalizada mediante la Resolución 704/2026, firmada el 7 de octubre por el ministro Carlos Presti y publicada este viernes en el Boletín Oficial. La licitación será de etapa única y se tramitará a través del sistema electrónico CONTRAT.AR. El esquema de contratación combinará pagos por unidad de medida y por ajuste alzado, según lo establecido en la resolución.

La Unidad Operativa de Contrataciones de la Armada quedó a cargo de organizar la convocatoria, fijar la fecha y hora de apertura de las ofertas y publicar el llamado. La norma también aprobó los pliegos particulares, las especificaciones técnicas y los planos.

Los gastos se imputarán al presupuesto del Estado Mayor General de la Armada. La Dirección General del Material de la fuerza ejercerá la dirección de obra, mientras que la Jefatura de Infraestructura tendrá a su cargo la inspección técnica.

Defensa delegó en el jefe de la Armada la firma del futuro contrato, la emisión de circulares aclaratorias y la aplicación de multas y penalidades. La adjudicación permanece entre las decisiones reservadas al Ministerio. La resolución habilita el procedimiento licitatorio; el comienzo de los trabajos dependerá de las etapas posteriores de contratación.

A través de su cuenta de X, Presti destacó el llamado a licitación para la construcción del muelle militar, a la que consideró como "una obra clave para consolidar una presencia naval permanente en Tierra del Fuego y mejorar la capacidad logística de la Argentina hacia la Antártida".

"La ubicación de Ushuaia nos da una ventaja estratégica excepcional. La Base permitirá transformar esa posición geográfica en infraestructura concreta para operar, abastecer, sostener y proyectar medios desde el extremo sur del país", sostuvo el militar, para luego destacar que por "decisión" del presidente Javier Milei, están "convirtiendo una obra postergada durante décadas en una capacidad estratégica para el Atlántico Sur y la proyección antártica argentina". Y cerró: "Paso a paso, la Base Naval deja de ser una promesa para convertirse en realidad".