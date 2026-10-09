Lorenzetti justificó el fallo de la Corte sobre Tierras: "Linea coherente"

El ministro de la Corte Suprema de Justicia Ricardo Lorenzetti justificó el fallo que suspendió el artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, que derogaba la ley de Tierras. El cortesano afirmó que el máximo tribunal tiene una postura "coherente" con la cuestión ambiental y que avalaron la cautelar propuesta promovida por la Asociación Civil Árbol de Pie, ya que, a diferencia del Centro de Ex Combatientes de Malvinas de La Plata (CECIM), es una entidad "ambiental".

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En una entrevista en A24, el magistrado explicó que la primera cautelar, la del CECIM, "fue tratada y rechazada por una cuestión de legitimación procesal" y aclaró: "Nosotros tenemos mucho respeto por los excombatientes de Malvinas. Lo que sucede es que hay una asociación que no la habilitaba como tal para hacer ese planteo".

Legitimación y medio ambiente: el argumento de Lorenzetti para justificar el giro del tribunal

"Nosotros tenemos una línea coherente en materia de protección ambiental", afirmó Lorenzetti, que explicó en su fallo que él y el titular de la Corte, Horacio Rosatti, interpretaron "que la ley ambiental, en el artículo 32, permite que los jueces tomen medidas aun cuando no hay una petición de parte".

"Nosotros consideramos que, como este proceso no fue tratado, se afectó el derecho de una organización, que, a diferencia del otro caso, es ambiental. Entonces hay una asociación con la protección de los recursos naturales", remarcó Lorenzetti, que consideró que "era procedente una cautelar frenando este artículo del DNU, porque, como no lo trataron en esa instancia, no lo trataron en ese tiempo".

¿Qué dijo Ricardo Lorenzetti sobre las críticas y la presión social en las redes?

Y acotó: "Hubo nada más que dos cautelares. No hubo una relación entre la enorme participación en las redes y la realidad concreta de acciones judiciales. Tampoco hubo mucha actividad en el Congreso, porque el DNU lo trató el Senado en 2024".

El cortesano expresó que "preocupa" que haya "un debilitamiento de la participación en la sociedad y hay que decirle que no se dejen engañar, porque las acciones en las redes no tienen más eficacia que expresarse" y remarcó que hay que hacerlo en "medidas cautelares, judiciales y el Congreso, que son las instituciones".

Tensión interna y presiones: la respuesta de la Corte ante la postura de Rosenkrantz y los reclamos

Por otra parte, Lorenzetti no polemizó respecto al fallo en contra del ministro Carlos Rozenkrantz, al que definió como "más restrictivo". Para el santafesino, "es bueno que haya diferentes opiniones en la Corte".

Consultado sobre si considera que la Corte sintió las críticas tras el rechazo a la primera cautelar, Lorenzetti respondió que entiende "que puede haber discusiones, que son buenas y la sociedad muestra su vitalidad, la Corte no va a responder a las presiones, porque si lo hacemos es peor".

"A mí no me molestan en absoluto las opiniones y trato de fallar en base a mis convicciones; son las mismas que hace treinta años en materia ambiental", remarcó.