La industria perdió 66.262 empleos desde la llegada de Milei: las provincias más afectadas

El empleo registrado en la industria manufacturera cayó un 5,2% entre el primer trimestre de 2024 y el mismo período de 2026, con una pérdida de 66.262 puestos de trabajo en todo el país. La contracción del sector explicó el 45% de la reducción total del empleo registrado durante esos dos años, en un escenario en el que la mayoría de las provincias registró retrocesos y las mayores economías industriales concentraron buena parte de los puestos perdidos, según un informe especial realizado por la consultora Politikon Chaco. Los partidos del Gran Buenos Aires encabezaron el ranking, con 25.623 empleos menos, mientras que Misiones, San Luis, La Pampa y La Rioja sufrieron las caídas porcentuales más pronunciadas. En contraste, Santa Cruz, Neuquén y Río Negro fueron las únicas provincias que terminaron el período con un incremento del empleo industrial.

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De acuerdo con los datos correspondientes al primer trimestre de 2026, último período disponible en la serie utilizada para este análisis, la industria manufacturera perdió 66.262 puestos registrados respecto del primer trimestre de 2024, una caída del 5,2% que la ubicó entre los sectores con mayor incidencia en la reducción del empleo formal.

La magnitud de la contracción se advierte también al observar su participación en el deterioro laboral general: la pérdida de puestos industriales representó el 45% de la merma total del empleo registrado del país. El documento muestra que "la evolución de las fábricas tuvo un peso significativo en el balance del mercado de trabajo durante el período, en un contexto en el que la política económica del Gobierno combinó el ajuste del gasto público, la reducción de la obra pública y una retracción de la demanda interna que afectó a distintas actividades productivas".

Los partidos del Gran Buenos Aires fueron el distrito más afectado en términos absolutos, con 25.623 puestos industriales registrados menos en dos años. Detrás se ubicaron la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), con una reducción de 8.617 empleos, y el resto de la provincia de Buenos Aires, con 8.064 puestos perdidos. Santa Fe, con 5.369 empleos menos, y Córdoba, con una caída de 5.018, completaron los cinco primeros lugares del ranking.

Estas cifras reflejan, en parte, la concentración territorial de la industria argentina. "Antes del período analizado, los partidos del Gran Buenos Aires reunían el 27,1% del empleo manufacturero registrado nacional, seguidos por el resto de la provincia de Buenos Aires, con el 15,3%, y CABA, con el 14%. Santa Fe, Córdoba y Mendoza también tenían una participación relevante. En conjunto, esos seis distritos explicaban el 80,5% de los puestos industriales registrados del país en el primer trimestre de 2024", señala el informe.

Dos años después, esa concentración se mantenía prácticamente sin cambios: los mismos seis distritos reunían el 80,3% del empleo industrial. Sin embargo, la participación de los partidos del Gran Buenos Aires había descendido al 26,5%, mientras que la de CABA subió al 14,1%, la de Santa Fe al 11,1% y la de Córdoba al 9,1%. El resto de la provincia de Buenos Aires conservó una participación del 15,3% y Mendoza se mantuvo en el 4%.

"La participación relativa puede aumentar incluso cuando se pierden puestos de trabajo, siempre que la contracción de una jurisdicción sea menor que la registrada en otras. Por eso, para evaluar el impacto territorial de la crisis industrial, resulta necesario observar tanto las variaciones porcentuales como la cantidad efectiva de empleos que desaparecieron", señala Politikon.

En el caso del Gran Buenos Aires, además, el peso de la pérdida fue superior al que explicaría su participación en el empleo industrial nacional. Aunque el conurbano concentraba el 26,5% de los puestos registrados del sector al comienzo de 2026, explicó el 38,7% de todos los empleos industriales perdidos durante el período analizado. La diferencia, de 12,2 puntos porcentuales, muestra que la contracción fue más intensa en ese territorio que en el promedio de las jurisdicciones.

La industria manufacturera concentra establecimientos productivos, proveedores, servicios asociados y una demanda de trabajo que repercute sobre otras actividades económicas. Cuando se reduce la dotación de las fábricas, el impacto puede trasladarse a los ingresos de los hogares y al consumo de los comercios de las zonas donde se encuentran esas empresas, con efectos adicionales sobre la actividad local.

Si se compara la evolución del empleo industrial en términos relativos, el ranking lo encabeza La Rioja, con una reducción del 15% entre el primer trimestre de 2024 y el mismo período de 2026. Le siguieron La Pampa, con una contracción del 12,8%; San Luis, con el 11,3%; y Misiones, con el 10,1%. En los cuatro casos, la pérdida superó el 10%, frente a un retroceso del 5,2% para el conjunto nacional.

A nivel sectorial, mientras en algunas provincias la elaboración de alimentos explicó buena parte de la caída, en otras el ajuste se concentró en productos químicos, textiles o calzado. Esa heterogeneidad importa para evaluar las consecuencias del retroceso y las posibilidades de recuperación, dado que cada rama tiene distintos mercados, cadenas de proveedores y niveles de exposición a la competencia externa y a los cambios de la demanda interna. En contraste con el desempeño general, Santa Cruz, Neuquén y Río Negro fueron las únicas tres provincias que incrementaron su cantidad de trabajadores industriales registrados entre el primer trimestre de 2024 y el mismo período de 2026. Entre las tres sumaron 2.841 nuevos puestos de trabajo, un resultado que no alcanzó para compensar las pérdidas registradas en el resto del país.