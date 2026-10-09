Pese al fallo de la Corte por Tierras, la oposición de Diputados bajara a darle el tiro de gracia al DNU 70/23

Ante la posibilidad de que la oposición termine de bajar el mega DNU desregulador, que ya tiene el rechazo del Senado, LLA reunió a sus aliados y planificó la modificación del proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

La Corte Suprema de Justicia emitió un fallo que suspendió los efectos del artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de Javier Milei, que deroga la Ley de Tierras. Más allá de que La Libertad Avanza (LLA) y aliados armaron una estrategia para bloquear la sesión en Diputados que la oposición dura impulsó para bajar la decisión presidencial, ninguna de las partes modificará sus planes para el 15 de octubre, cuando se espera que se abra el recinto.

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Sesión confirmada en Diputados: la oposición mantiene el embate pese a la jugada judicial

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Desde los bloques de la oposición dura afirmaron a través de sus redes sociales que no modifican su postura, a pesar de la decisión de la Corte. "El próximo jueves estaremos en la sesión especial para defender nuestras tierras, los derechos de las personas con discapacidad y aliviar el endeudamiento de las familias", informó el bloque de Unión por la Patria a través de sus redes sociales.

El diputado de Provincias Unidas Pablo Juliano acotó vía X que "la protección de nuestra tierra no puede depender de cuánto dure una medida judicial". Su par de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, afirmó que no tiene "dudas de que la movilización y el reclamo de organizaciones, comunidades y ciudadanos de todo el país fueron fundamentales para esta decisión".

La oposición dura pidió una sesión para el jueves 15 para bajar el 70/2023 y tratar los proyectos de emergencia en discapacidad y el de endeudamiento familiar. "Vamos a seguir firmes con la convocatoria, no podemos depender de lo que haga o deje de hacer la Corte. Si mañana se le canta dejar firme el artículo 154, estamos en la misma. El Congreso tiene facultades para avanzar contra todo el DNU", explicaron a El Destape fuentes de la bancada peronista.

Sin quórum y con ley propia: el plan libertario con sus aliados para blindar al Gobierno

Ante la posibilidad de que la oposición termine de bajar el mega DNU desregulador, que ya tiene el rechazo del Senado, LLA reunió a sus aliados y planificó la modificación del proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, introduciendo un capítulo sobre la ley de Tierras para no tocar el 70/23. Desde los bloques aliados, como el PRO y la Unión Cívica Radical y otros bloques provinciales, ratificaron la estrategia de no bajar al recinto. "No vamos a dar quórum el jueves", sintetizaron voces amarillas.

El proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada había obtenido la media sanción del Senado, pero en el medio tuvo que sacrificar artículos, como el que vaciaba la ley de Tierras. La aprobación del texto tuvo como trasfondo una defensa en las calles de la norma sancionada en 2011 y represión de las fuerzas de seguridad en las calles.

¿Llega la oposición a los 129 diputados para el quórum?

El cálculo más optimista de la oposición dura sumó "116 ó 117" diputados, lejos de los 129. Tal como se había adelantado en este medio, el diputado de Elijo Catamarca Sebastián Nóblega anunció en declaraciones a Radio El Esquiú que su bloque de tres bajará a la sesión del 15.

En el lote de los dudosos continúan los seis cordobeses de Provincias Unidas, la jefa de esta bancada, Gisela Scaglia, y, por el lado de Argentina Federal, el misionero Daniel Vansick y los tres salteños y un formoseño de ese bloque. De todos modos, desde la oposición dura son cautos con respecto al quórum. "Si eso no se va a mover. Lo que pasará es que no vamos a poder sumar lo que nos falta", se lamentó una voz que se sentará en su banca.