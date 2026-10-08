LLA convocó a las comisiones de Diputados y planifica el rescate del DNU 70/2023

La Cámara de Diputados anunció la reunión de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General para resucitar el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La Libertad Avanza (LLA) convocó a los aliados, no por respaldo a ese texto en particular, sino porque propone usarlo para blindar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 de Javier Milei y desinflar la sesión que pidió la oposición dura para bajarlo.

{{{htmlAmp}}}

El plenario de comisiones fue citado para el miércoles a las 16. La convocatoria es consecuencia de la reunión que mantuvieron ayer la cúpula de LLA, con representantes de bloques aliados (PRO, Unión Cívica Radical, Movimiento de Integración y Desarrollo) y el secretario de Hacienda de la Nación, Carlos Guberman.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Tal como se informó ayer, la intención de LLA es agregar un capítulo sobre la ley de Tierras a la de Propiedad Privada para no tocar el 70/23. El mega DNU desregulador estaba en el pedido de sesión elevado por la oposición dura para el 15 de octubre, que además incluye la emergencia en discapacidad y el proyecto sobre endeudamiento familiar.

Luego del aval de la Corte Suprema al DNU 70/23, tras el rechazo de la cautelar presentada contra el artìculo 154 del decreto desregulador, que elimina la ley de Tierras.

Nota en desarrollo