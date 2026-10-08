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Federico Pokorowski
Congreso

LLA convocó a las comisiones de Diputados y planifica el rescate del DNU 70/2023

La Cámara baja convocó a Asuntos Constitucionales y Legislación General para el miércoles. El oficialismo y aliados buscan sostener la ley de Tierras, a través del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, desinflar la sesión pedida por la oposición dura y blindar el megadecreto desregulador.

08 de octubre, 2026 | 16.05

La Cámara de Diputados anunció la reunión de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General para resucitar el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La Libertad Avanza (LLA) convocó a los aliados, no por respaldo a ese texto en particular, sino porque propone usarlo para blindar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 de Javier Milei y desinflar la sesión que pidió la oposición dura para bajarlo.

El plenario de comisiones fue citado para el miércoles a las 16. La convocatoria es consecuencia de la reunión que mantuvieron ayer la cúpula de LLA, con representantes de bloques aliados (PRO, Unión Cívica Radical, Movimiento de Integración y Desarrollo) y el secretario de Hacienda de la Nación, Carlos Guberman

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Tal como se informó ayer, la intención de LLA es agregar un capítulo sobre la ley de Tierras a la de Propiedad Privada para no tocar el 70/23. El mega DNU desregulador estaba en el pedido de sesión elevado por la oposición dura para el 15 de octubre, que además incluye la emergencia en discapacidad y el proyecto sobre endeudamiento familiar.

Luego del aval de la Corte Suprema al DNU 70/23, tras el rechazo de la cautelar presentada contra el artìculo 154 del decreto desregulador, que elimina la ley de Tierras.

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Federico Pokorowski

Soy periodista especializado en política. Actualmente acreditado en el Congreso.

Por más de diez años cubrí la actualidad política de la provincia de Buenos Aires, fundamentalmente desde el conurbano sur y la Legislatura bonaerense.

Soy egresado de TEA. También tengo el título de periodista deportivo y acumulo carreras que no termino.
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