LLA convocó a las comisiones de Diputados y planifica el rescate del DNU 70/2023

La Cámara de Diputados anunció la reunión de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General para resucitar el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La Libertad Avanza (LLA) convocó a los aliados, no por respaldo a ese texto en particular, sino porque propone usarlo para blindar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 de Javier Milei y desinflar la sesión que pidió la oposición dura para bajarlo.
El plenario de comisiones fue citado para el miércoles a las 16. La convocatoria es consecuencia de la reunión que mantuvieron ayer la cúpula de LLA, con representantes de bloques aliados (PRO, Unión Cívica Radical, Movimiento de Integración y Desarrollo) y el secretario de Hacienda de la Nación, Carlos Guberman.
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Tal como se informó ayer, la intención de LLA es agregar un capítulo sobre la ley de Tierras a la de Propiedad Privada para no tocar el 70/23. El mega DNU desregulador estaba en el pedido de sesión elevado por la oposición dura para el 15 de octubre, que además incluye la emergencia en discapacidad y el proyecto sobre endeudamiento familiar.
Luego del aval de la Corte Suprema al DNU 70/23, tras el rechazo de la cautelar presentada contra el artìculo 154 del decreto desregulador, que elimina la ley de Tierras.
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