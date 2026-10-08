La Libertad Avanza (LLA) de Diputados se reunió con aliados para buscar un salvataje al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 de Javier Milei y sostener la ley de Tierras, y desinflar, a la vez, la sesión pedida por la oposición para bajarlo.

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El cónclave, que, señalaron algunos de los presentes, comenzó 17.30 y se extendió hasta casi las 21, reunió a referentes de los bloques de LLA, el PRO, la Unión Cívica Radical y el Movimiento de Integración y Desarrollo. Por el Ejecutivo, estuvo el secretario de Finanzas, Carlos Guberman.

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La semana pasada, en el oficialismo se barajaba la idea de ratificar la vigencia de la ley de Tierras, a través del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que tiene media sanción del Senado, pero que de prosperar, debería volver.

Una de las propuestas que se plantearon en la reunión, señalaron voces al tanto del encuentro, fue "anular el artículo de la ley de Tierras del DNU 70/23 y meterlo" en la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que tiene una traumática media sanción en el Senado, pero implicaría su vuelta a la Cámara alta. "Sería lo más sensato", razonó la fuente consultada por El Destape.

Fuentes parlamentarias de consulta habitual de este medio reportaron que el oficialismo planifica una sesión para el 21 de octubre, en la que ingresarían los proyectos de endeudamiento familiar y emergencia en discapacidad.

Si bien la oposición dura pujó por estas iniciativas, LLA y aliados lograron impulsar dictámenes de mayoría que diluyeron la avanzada opositora. De abrirse el recinto, la oposición tiene que pensar cómo bajarlos.

La oposición dura pidió una sesión con estos temas y la derogación del 70/2023, que ya fue rechazado en el Senado en 2024, para el 15 de octubre. El cálculo más optimista de quienes quieren bajar el mega DNU desregulador daba entre 116 y 117 diputados.

La conversación también incluyó la reforma del proyecto de "Soberanía Nacional" de Javier Milei, que hoy en comisiones, el oficialismo aceptó modificar, y un primer pantallazo al presupuesto 2027. De todos modos, el cálculo de gastos e ingresos para el ejercicio 2027 también está en instancias de negociación con los gobernadores.