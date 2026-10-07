Con el dictamen en suspenso, LLA acepta controles al proyecto de "Soberania", pero no dividirlo

La secretaria Legal y Técnica de la Nación, María Ibarzabal Murphy, expuso el proyecto de "Soberanía Nacional" en las comisiones de Diputados. La funcionaria cercana al asesor presidencial Santiago Caputo informó que La Libertad Avanza (LLA) aceptaría una Bicameral que controle la implementación del proyecto y el Consejo de Seguridad, cuestionado por la oposición, pero aclaró que no aceptará la división del texto que el presidente Javier Milei anunció por cadena nacional.

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Irbazabal Murphy asistió a las comisiones de Defensa Nacional, de Legislación Penal y de Relaciones Exteriores y Culto a exponer sobre el proyecto de "Soberanía", pese a que una semana atrás ya habían venido otros funcionarios del Ejecutivo.

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La secretaria General de la Presidencia sintetizó los ejes de la iniciativa de la Casa Rosada en tres puntos: "el primero es castigar a quienes explotan nuestros recursos de forma ilegítimas en las Islas; el segundo es incentivar o generar los incentivos para que los involucrados cesen en esas conductas y el tercero es dotar al Estado nacional de las herramientas indispensables para proteger frente a las amenazas extranjeras".

Desde su territorio de combate, la red X, Santiago Caputo se encargó de elogiar a su funcionaria. “'Ministra de Leyes' es un gran concepto. Este foro es maravilloso. La templanza con la que Maria explica uno de los proyectos más importantes, no para este gobierno, sino para el país es admirable", elogió el hombre del cigarrillo apagado.

El oficialismo había expresado su anhelo de un dictamen para el 14 de octubre. Sin embargo, fuentes parlamentarias de consulta habitual de El Destape fueron cautos respecto a la recolección de firmas. "Están peleandola", deslizaron.

En qué cede y en qué no cede el oficialismo en el proyecto de Malvinas

Fue Ibarzabal Murphy quien deslizó que el oficialismo podía conceder ante uno de los cuestionamientos de los aliados, la falta de control parlamentario del denominado Consejo de Seguridad.

"La inquietud de que el Congreso tenga algún control, participación, en todas las acciones que tome el consejo; si bien no estaba en el proyecto que se envió, estámos cien por ciento de acuerdo. Creemos que los temas de seguridad nacional, los tres poderes estén coordinados, estamos estudiando que se incorpore una comisión Bicameral de seguimiento de Seguridad Nacional", expresó la funcionaria.

De todos modos, la funcionaria, a la que el propio Milei bautizó como "el cerebro legal del Gobierno" rechazó la propuesta de Unión por la Patria de separar los artículos el endurecimiento de penas para las extracciones de recursos naturales de las Islas Malvinas sin autorización del Estado nacional del resto del proyecto, prometiendo acompañar la primera parte.

"Todo tiene que ver con Malvinas, separar y desvincular la cuestión Malvinas con la defensa integral de la soberanía nacional y la integridad territorial es un error conceptual", sintetizó.

Desde la oposición cuestionan el proyecto de "Soberanía" de Milei, en el marco de su tardía malvinización, coincidente con el enojo transitorio de su admirado Donald Trump con Reino Unido, entre otros puntos, porque, sostienen habilita la persecución a opositores.

“Estamos claramente preocupados por lo que es una tentación de unanimidad, de militarización y de concentración del poder grave", afirmó el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro.

El peronismo cuestionó duramente al proyecto, a Ibarzabal Murphy y al Gobierno nacional. El diputado de Unión por la Patria Agustín Rossi puso el foco en la habilitación de la intervención de las Fuerzas Armadas.

"Si el Consejo de Seguridad Nacional determina que los centros de datos, sean públicos o privados, son infraestructura crítica, el señor Peter Thiel va a poder tener como defensa la propia fuerza armada de sus centros de datos", lanzó el ex ministro de defensa.