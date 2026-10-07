En un nuevo plenario de comisiones de la Cámara de Diputados para debatir el proyecto de "Soberanía Nacional", la oposición cargó contra sus consecuencias y se generó un intenso intercambio con el oficialismo. Al defender la iniciativa, la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, aseguró que para el Gobierno de Javier Milei "el RIGI es parte de la Seguridad Nacional".

{{{htmlAmp}}}

La funcionaria se presentó en el Congreso como miembro expositor del Poder Ejecutivo para hacer una defensa del proyecto Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que el oficialismo pretende llevar al recinto el 14 de octubre.

¿Por qué el Gobierno considera al RIGI como parte de la Seguridad Nacional?

"Establecer un régimen como el RIGI es parte de la Seguridad Nacional. Ha sido una herramienta eminentemente económica que nos ha permitido sentarnos en las principales mesas del mundo", señaló Ibarzábal Murphy.

Frente a ella, diputados de distintos bloques opositores plantearon sus críticas. Entre ellos, el diputado de Unión por la Patria (UP) Agustín Rossi cargó contra la creación del Consejo de Seguridad Nacional, que centralizará decisiones del presidente Milei en materia de Defensa y Seguridad Interior.

La advertencia de la oposición sobre Peter Thiel y la custodia de infraestructura crítica

"Si el Consejo de Seguridad Nacional determina que los centros de datos, sean públicos o privados, son infraestructura crítica, el señor Peter Thiel va a poder tener como defensa la propia fuerza armada de sus centros de datos", lanzó Rossi sobre los beneficios que podría tener el magnate tecnológico.

La comparación con el Consejo de Onganía y el rechazo a la concentración de poder

Por su lado, el diputado de UP Matías Molle también criticó la creación de este Consejo y lo comparó con el que creó el exdictador Juan Carlos Onganía en 1966 y que le permitió a la SIDE identificar a personas como "comunistas".

"Esa calificación causaba inhabilidades para ocupar cargos o empleo en el Estado, ejercer docencia, ser beneficiario de becas o subsidios. Mismo mecanismo que hay en este proyecto de ley. La historia se repite, primero como tragedia y luego como farsa", apuntó.

En esa línea, el diputado de la Coalición Cívica (CC), Maximiliano Ferraro, también tomó la palabra y se quejó: "Estamos claramente preocupados por lo que es una tentación de unanimidad, de militarización y de concentración del poder grave".

Venta de ciudadanía a extranjeros: el duro choque entre Carignano y el oficialismo

También la diputada peronista Florencia Carignano expresó que el Gobierno de Milei es "incongruente" al presentar la iniciativa de Soberanía Nacional mientras lanza una Ciudadanía por Inversión para que extranjeros lleguen al país y "se compren media Patagonia".

"¿De qué defensa de la soberanía se rasgan las vestiduras hablando cuando entregan nuestra ciudadanía a un estudio británico que la está vendiendo a oligarcas rusos, iraníes, lavado con dinero, gente prófuga, etcétera? Esta venta de ciudadanía permite que al otro día vengan y se compren media Patagonia. Son incongruentes", cuestionó.