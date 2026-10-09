El BCRA perdió más de una vez en la timba financiera respaldada por el oro

El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y el jefe de la mesa de dineros, Esteban Klein, decidieron en 2025 apostar a la baja del oro y lo hicieron más de una vez hasta generar un quebranto que fue cubierto con reservas internacionales por una cifra que oscila entre 900 millones y 1.023 millones de dólares, según la estimación privada o la valoración que hizo la Auditoría General de la Nación.

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El comunicado oficial del Banco Central confirma la pérdida generada con las operaciones especulativas respaldadas con el oro, al reconocer que tuvieron una ganancia de 2.505 millones de dólares en 2025 por la suba del precio internacional cuando en realidad la variación de precios fue de 3.400 millones de dólares calculada sobre los balances semanales de la entidad.

La diferencia es la pérdida que estima el mercado, 875 millones de dólares, apenas algo por debajo de la que calculó la AGN de 1.023 millones, que se pagaron en efectivo.

Si bien el saldo de las operaciones se ejecuta en divisas, en los términos del contrato el oro debe estar disponible para su embargo, por lo que aún cuando el BCRA cubrió la pérdida puso en riesgo el oro físico de Argentina que debe estar depositado en una entidad posible de ser embargado.

El Banco Central no brindó detalles sobre el tipo de operaciones, pero en el mercado las identifican como la venta de coberturas, una operación que suele definirse como “venta de put y compra de call” apostando al precio del oro.

En el mercado se estima que esas operaciones suelen tener un volumen de 50 millones de dólares, por lo que para provocar una pérdida del orden de los 1.000 millones de dólares significa que se realizaron en más de una oportunidad, probablemente más de una decena de veces.

La mesa de dineros del Banco Central está bajo la supervisión directa del presidente de la entidad, Santiago Bausili, y el subgerente de Operaciones, Esteban Klein, por lo que si avanza una causa judicial serán los responsables directos de brindar explicaciones sobre la conveniencia de realizar esas operaciones de especulación.

El Banco Central tiene, como toda entidad financiera, un código de las operaciones que puede realizar para maximizar la rentabilidad de sus tenencias, que por tratarse de las reservas internacionales del país es muy estricta y extremadamente conservadora, lo que suele dejar ganancias marginales que a veces no llegan al uno por ciento anual.

El uso de la inteligencia artificial permite detectar que las operaciones de cobertura “habrían quedado especialmente expuestas a pérdidas durante las fuertes subas del metal, sobre todo en septiembre y octubre”. “El motivo es doble: el call vendido genera pérdidas si el oro supera su precio de ejercicio, mientras que el put comprado pierde valor cuando el mercado sube”, agrega el análisis de la IA.

“El oro registró una suba extraordinaria: según el World Gold Council, en septiembre avanzó aproximadamente un 12% y llegó a fines de ese mes a unos 3.825 dólare por onza. En octubre alcanzó un máximo histórico de 4.294 dólares el día 20, antes de una corrección pronunciada”, según la IA consultada.

Los períodos de mayor riesgo en 2025 fueron en marzo-abril, cuando se registró la primera gran aceleración y el oro superó los 3.000 dólares y avanzó hacia 3.500 dólares. Una posición bajista abierta antes de esa suba podía acumular pérdidas por el call vendido y por la caída del valor del put.

Y en septiembre-octubre, el momento más peligroso cuando el oro pasó de unos 3.825 dólares a un máximo cercano a 4.381 dólares el 20 de octubre. “Una estrategia bajista mantenida durante esa escalada podía sufrir pérdidas muy fuertes, especialmente si el call tenía un strike cercano al precio inicial” evaluó la IA al analizar las operaciones posibles que generen quebrantos significativos.

“Desde que se auditan los Estados Contables del BCRA, nunca se había utilizado esta magnitud de reservas físicas (oro) para transacciones de riesgo, como las mencionadas operaciones de derivados que han generado una pérdida de más de USD 1.000 millones para la entidad”, informó este último jueves la Auditoría General de la Nación que dirige Juan Manuel Olmos.

“Por último, quiero aclarar que la AGN se encuentra trabajando en la auditoría específica sobre la gestión de las reservas físicas (oro) por parte del BCRA. En ese informe se podrá saber por qué se tomó la decisión de trasladar el oro al exterior, a dónde fue enviado y si tuvo algún beneficio específico para el país o, en su defecto, quien se benefició. Dicho informe se encuentra desde hoy, en el BCRA para su descargo”, concluyó Olmos en la presentación del resultado de la auditoría.