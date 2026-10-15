Jueves 15 de Octubre del 2026 Jue 15 Oct
Cotizaciones
Dólar Oficial $1535
Dólar Tarjeta $1995.5
Dólar Blue $1545
Dólar CCL $1619.2
Euro $1698.06
Riesgo País 640
La Feria
el destape Radio
el destape Radio
EN VIVO
EN VIVO
Javier Milei presidente

Blindaron el Congreso antes del tratamiento del DNU 70/2023

En VIVO - Actualizado hace 1 minuto

La oposición busca reunir quórum en la sesión convocada para este jueves a las 14 y avanzar con la derogación del decreto de necesidad y urgencia. El Senado ya votó en contra: qué se juega el Gobierno y cómo siguen las negociaciones, minuto a minuto.

Blindaron el Congreso antes del tratamiento del DNU 70/2023

La Cámara de Diputados tiene convocada una sesión especial para este jueves 15 de octubre, a las 14, con el tratamiento del DNU 70/2023 de Javier Milei entre los temas centrales. La oposición impulsa el rechazo del megadecreto, pero primero deberá reunir los 129 diputados necesarios para alcanzar el quórum y habilitar la sesión en medio de una jornada de protestas sociales como la quinta Marcha Federal Universitaria.

El resultado de las negociaciones definirá si la Cámara baja puede avanzar con el debate. Hasta la víspera, los impulsores de la convocatoria no tenían garantizado el quórum, mientras el Gobierno negociaba con mandatarios provinciales para evitar que se habilitara la reunión. Reunir el número para sesionar y conseguir los votos para rechazar el decreto son dos instancias distintas. En las calles, en tanto, se espera una masiva movilización que incluirá a estudiantes, docentes, no docentes y distintos gremios. 

Hace 3 minutos

LLA comienza el blindaje al DNU 70/23 y la oposición empuja para juntar quórum el jueves

Este miércoles se debatirá en las comisiones de Diputados la Inviolabilidad de la Propiedad Privada, con la que el oficialismo quiere sostener la ley de Tierras sin tocar el mega decreto de Javier Milei. Los indecisos ponen en duda la sesión convocada por los bloques enfrentados a la Casa Rosada.

Las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General de Diputados comenzará este miércoles el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que será el vehículo de La Libertad Avanza (LLA) para blindar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 y evitar que la oposición dura le de el tiro de gracia en la sesión que pidió para el jueves 15.

Leer la nota completa

Hace 8 minutos

La estrategia del Gobierno: negociar y convocar a otra sesión

Para vaciar la sesión de hoy, la Casa Rosada intensificó en las últimas horas las negociaciones con gobernadores aliados, discutiendo fondos y obras del Presupuesto 2027. En paralelo, el oficialismo convocó a una sesión propia para el próximo miércoles 21 de octubre, donde ofrece tratar también la emergencia en discapacidad y el endeudamiento familiar, buscando quitarle peso a la agenda opositora de este jueves.

Hace 13 minutos

El reclamo de discapacidad también se hace oír

El tratamiento de la Emergencia Nacional en Discapacidad dentro del recinto tiene su correlato en la calle. Prestadores de servicios para personas con discapacidad, transportistas y familiares se suman a las movilizaciones de esta jornada en los alrededores del Congreso para exigir una actualización de los aranceles y el pago de deudas atrasadas por parte de las obras sociales y el Estado.

Hace 18 minutos

La agenda legislativa: no solo se debate el DNU

Si bien el DNU 70/2023 de Javier Milei es el plato fuerte, la convocatoria especial pedida por la oposición incluye otros dos temas urgentes en el orden del día: el tratamiento de un proyecto de ley sobre Endeudamiento Familiar y la prórroga de la Emergencia Nacional en Discapacidad, que busca extenderse hasta el 31 de diciembre de 2027.

Hace 23 minutos

La CGT se suma a la movilización universitaria

La Confederación General del Trabajo (CGT) ratificó su adhesión a la marcha de esta tarde. La central obrera convocó formalmente a sus gremios a movilizarse al Congreso para acompañar a los sindicatos docentes y no docentes agrupados en el Frente Sindical de las Universidades, unificando el reclamo educativo con la protesta sindical.

Hace 28 minutos

La quinta Marcha Federal Universitaria llega al Congreso

El conflicto por el financiamiento de la educación superior suma un nuevo capítulo. Para las 16 horas está convocada la quinta Marcha Federal Universitaria en la Plaza del Congreso. Docentes, no docentes y estudiantes movilizan en rechazo al desfinanciamiento del sector y para exigir que el Gobierno cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario. Durante la semana ya se registraron tomas y clases públicas en distintas facultades.

Hace 1 hora

Qué pasa si Diputados rechaza el DNU

El megadecreto de desregulación económica ya fue rechazado por el Senado el 14 de marzo de 2024. Según el artículo 24 de la Ley 26.122, un DNU solo pierde vigencia si es rechazado por ambas cámaras del Congreso. Si la oposición logra el quórum hoy y aprueba el rechazo, el DNU 70/2023 quedará derogado de forma definitiva, aunque los derechos adquiridos durante su vigencia mantendrán validez.

Hace 1 hora

Paro nacional de ATE: “Queremos voltear el decreto 70/23 completo”

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) lleva adelante hoy un paro nacional de 24 horas en la administración pública nacional, provincial y municipal. El secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, fue directo sobre el objetivo de la medida de fuerza y la movilización hacia el Congreso: “Este DNU no es motosierra contra la casta, es motosierra contra nosotros. Vamos a protestar para voltearlo completo”.

Hace 1 hora

El poroteo: cuántos diputados faltan para el quórum

Para habilitar el debate, la oposición necesita sentar a 129 legisladores en sus bancas. La convocatoria fue impulsada por Unión por la Patria, Encuentro Federal, la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda.

Los diputados de partidos provinciales tienen la llave para habilitar o no la sesión. 

Hace 1 hora

Un “súper jueves” en el Congreso: sesión clave y protestas en las calles

La Cámara de Diputados se prepara para una jornada decisiva. Desde las 14, la oposición intentará reunir quórum para debatir el rechazo al DNU 70/2023 de Javier Milei. La sesión coincidirá con un fuerte clima de movilización en las afueras del Palacio Legislativo: coinciden un paro nacional de estatales, reclamos del sector de discapacidad y la quinta Marcha Federal Universitaria.

Hace 2 horas

Uno por uno: quiénes ganan y quiénes pierden con las reformas del DNU 70/23

Una por una, las consecuencias del DNU fundacional del gobierno de Javier Milei. El daño provocado a consumidores, trabajadores, inquilinos y otros sectores. Y los beneficios otorgados a empresas, empresarios y a la concentración de la renta y el capital.

Leer la nota completa

Hace 3 horas

Prepagas: los dos cambios clave para el usuario si se deroga el DNU 70/2023

La Cámara de Diputados buscará tratar este jueves la derogación del mega decreto emitido por Milei en diciembre de 2023, que había modificado sustencialmente el régimen de prepagas.

Las prepagas volverían a necesitar la aprobación del Estado para aplicar subas, aunque eso no implicaría necesariamente recuperar el mecanismo de actualización de precios que funcionaba hasta diciembre de 2023.

Leer la nota completa

Hace 5 horas

Qué pasaría con los alquileres si cae el DNU 70/23 de Milei

La eventual derogación del decreto que desreguló el mercado inmobiliario abriría interrogantes sobre las condiciones de los contratos y el régimen que regiría para los nuevos alquileres.

Leer la nota completa

Hace 12 horas

DNU 70/2023: el transporte aumentó hasta 2700% y se desplomó la cantidad de pasajeros

Desde diciembre de 2023, las tarifas se dispararon por encima de los salarios y de la inflación. El recorte de subsidios y los aumentos indiscriminados impactaron en el gasto familiar al punto de que disminuyó 20% la cantidad de viajes en los principales medios de transporte.

Leer la nota completa

Hace 13 horas

Suspenso a horas de la sesión: ¿hay número para el tiro de gracia al DNU 70/23?

Ni el oficialismo ni la oposición dura reconocen llegar a los 129 para que se caiga la convocatoria, en el caso de La Libertad Avanza, o de rechazar el mega decreto de Javier Milei, en el caso del arco opositor. El juego de los gobernadores y la presión de afuera del Congreso. Los otros tema que se podrían tratar.

Leer la nota completa

Hace 17 horas

El modelo exportador de Milei solo cierra con fuga de divisas

Según un informe del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortíz, el modelo de Milei se sostiene sobre un núcleo exportador de enclave intensivo en demandar dólares para su remisión al exterior. 

Leer la nota completa

Hace 17 horas

LLA reafirma la ley de Tierras de CFK, para blindar el DNU 70/23 de Milei

El oficialismo de Diputados y aliados obtuvieron dictamen del proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, al que le agregaron la vigencia de la norma sancionada en 2011. De esta manera, insisten con desinflar la sesión convocada para mañana de la oposición dura.

Leer la nota completa

Hace 17 horas

A qué hora es la 5° Marcha Federal Universitaria del jueves 15 de octubre 2026

La movilización será frente al Congreso y se replicará en ciudades de todo el país. A qué hora empieza la concentración.

Leer la nota completa

Hace 20 horas

Sesión del 15: Gobierno advierte que a la oposición "le faltan 2 diputados para el quórum"

Los libertarios ya prevén una sesión complicada y avisan: "Si hay quórum, sacan todas las leyes". ¿Se puede caer el DNU 70?

En el Gobierno temen el peor escenario y advierten ante El Destape: "A ellos le faltan 2 diputados nada más y consiguen quórum".

Leer la nota completa

Hace 22 horas

Sadir enfrió el acuerdo por las PASO y pone en guardia a sus diputados antes de la sesión

El gobernador de Jujuy tomó distancia de la reforma electoral del Gobierno nacional. En paralelo, los votos de los legisladores locales asoman como una llave del quórum en una Cámara baja que define la suerte del DNU 70/23 y proyectos sensibles.

Leer la nota completa

Hace 22 horas

Luis Majul defendió a Javier Milei con una fuerte advertencia sobre la oposición

Luis Majul apuntó contra la oposición por convocar a sesionar para derogar el DNU 70/2023 y lo calificó como la columna vertebral del plan de gobierno.

"Quieren que vuele por los aires": la fuerte advertencia de Luis Majul por el DNU 70/2023

Leer la nota completa

12:34 | 13/10/2026

Derogación del DNU 70/23: diputados se dieron vuelta para dar de baja el decreto de Milei

La decisión del bloque misionero alineado con el gobernador Passalacqua busca consolidar el quórum y reunir los votos necesarios para propinarle un duro revés legislativo al oficialismo.

Leer la nota completa

12:21 | 13/10/2026

"Desestabilizar": la dura advertencia de Martín Menem por el DNU 70

El presidente de la Cámara de Diputados apuntó contra la sesión opositora de esta semana, defendió las reformas en alquileres e internet satelital y alertó sobre su impacto.

"Es un intento por desestabilizar": la dura advertencia de Martín Menem por el DNU 70

Leer la nota completa
Tendencias
Las más vistas