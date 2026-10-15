Blindaron el Congreso antes del tratamiento del DNU 70/2023

La Cámara de Diputados tiene convocada una sesión especial para este jueves 15 de octubre, a las 14, con el tratamiento del DNU 70/2023 de Javier Milei entre los temas centrales. La oposición impulsa el rechazo del megadecreto, pero primero deberá reunir los 129 diputados necesarios para alcanzar el quórum y habilitar la sesión en medio de una jornada de protestas sociales como la quinta Marcha Federal Universitaria.

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El resultado de las negociaciones definirá si la Cámara baja puede avanzar con el debate. Hasta la víspera, los impulsores de la convocatoria no tenían garantizado el quórum, mientras el Gobierno negociaba con mandatarios provinciales para evitar que se habilitara la reunión. Reunir el número para sesionar y conseguir los votos para rechazar el decreto son dos instancias distintas. En las calles, en tanto, se espera una masiva movilización que incluirá a estudiantes, docentes, no docentes y distintos gremios.