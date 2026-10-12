Javier Milei aseguró que tendrá U$S 125.000 millones para enfrentar una corrida cambiaria en 2027

El presidente Javier Milei aseguró que el Gobierno contará con U$S 125.000 millones para hacer frente a una eventual corrida cambiaria durante 2027, aunque aclaró que no prevé que se produzca una situación de esas características.

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En declaraciones a Radio Mitre, el mandatario sostuvo que la administración libertaria se prepara para un escenario de tensión financiera y afirmó: “Tengo U$S 125.000 millones para enfrentar una corrida el año que viene”.

Milei comparó la situación prevista para el próximo año con la que enfrentó durante las elecciones de 2025. Según explicó, en aquella oportunidad el país había logrado reunir U$S 70.000 millones para responder ante una corrida y recibió, sobre el final, otros U$S 2.500 millones del Banco Central de Estados Unidos. “Llegamos con la lengua afuera”, reconoció.

El Presidente sostuvo que el escenario político también será diferente. Recordó que, durante el período anterior, su Gobierno tenía menos respaldo parlamentario y enfrentó iniciativas legislativas que, según su interpretación, buscaban alterar el equilibrio fiscal.

“También es cierto que yo tenía otro Congreso, yo no podía, no tenía capacidad de veto. A mí me hicieron siete intentos de juicio político, me votaron 40 leyes tratando de romper el equilibrio fiscal”, afirmó. En contraposición, aseguró que ahora cuenta con mayores herramientas legislativas para defender las medidas oficiales.

De dónde saldrían los USD 125.000 millones para enfrentar una corrida

Milei explicó que los dólares previstos para 2027 surgirían de distintas fuentes: ingresos comerciales, financiamiento negociado, los acuerdos de intercambio de monedas —conocidos como swaps— con China y Estados Unidos, y los contratos de dólar futuro.

Al describir el cambio en la disponibilidad de divisas, el mandatario afirmó que la Argentina pasó de una situación de escasez a otra en la que “los dólares nos salen por las orejas”. Uno de los factores que destacó fue el resultado del sector energético. Además, sostuvo que el superávit de esa actividad modifica la capacidad del país para afrontar shocks externos y reduce la necesidad de recurrir al endeudamiento internacional.

Milei teorizó qué habría ocurrido si la Argentina todavía dependiera de las importaciones de energía en un contexto de fuertes aumentos del petróleo. Según su explicación, el país había registrado un déficit energético de U$S 5.000 millones y, con los precios actuales, ese saldo negativo podría haber alcanzado los “U$S 20.000 millones”.

“Nos hubiéramos quedado sin nafta, sin gas o nos hubieran encepado”, afirmó. En cambio, sostuvo que el ingreso de dólares por las exportaciones energéticas funciona como una cobertura frente a las dificultades para conseguir financiamiento externo.

“Hoy esos dólares nos salen por las orejas y nos entran tantos dólares que nos genera un hedge natural para no necesitar tomar deuda afuera. Ingresan tantos dólares comerciales que los que no se pueden conseguir por el lado financiero nos están saliendo hasta por las orejas desde el lado real”, aseguró.

Milei descartó la necesidad de tomar nueva deuda en los mercados

El jefe de Estado también defendió la estrategia financiera del Gobierno y afirmó que no necesita recurrir a nueva deuda en los mercados internacionales para cubrir sus compromisos, porque mantiene el equilibrio fiscal.

En ese marco, explicó que el pago de los intereses de la deuda se sostiene con el resultado fiscal primario. “Los intereses los pagamos con el resultado fiscal primario”, señaló.

La afirmación se vincula con uno de los pilares del programa económico de Milei: evitar que el Estado acumule nuevas necesidades de financiamiento mediante la emisión de deuda para cubrir el déficit.

Los vencimientos de deuda de 2027

Milei indicó que la Argentina deberá afrontar vencimientos por U$S 25.000 millones durante 2027. Según explicó, los compromisos con tenedores locales cuentan con una refinanciación asegurada, ya que esos inversores no pueden colocar deuda en el exterior.

Respecto de las obligaciones externas, afirmó que el Gobierno ya avanzó en acuerdos con organismos internacionales y otros países para cubrirlas.

“Nosotros ya lo tenemos arreglado con organismos y con otros países”, sostuvo el mandatario, antes de concluir que “ya conseguimos U$S 25.000 millones para el año que viene”.