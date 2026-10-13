LLA cree que tiene las firmas en Diputados y espera dictaminar el presupuesto el 28 de octubre

La comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Diputados inició hoy el tratamiento del presupuesto 2027, con la exposición del secretario de Hacienda, Carlos Guberman. La Libertad Avanza (LLA) adelantó el cronograma para el cálculo de gastos y recursos y espera dictaminarlo el 28 de octubre y llevarlo al recinto el 18 de noviembre.

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El titular de la comisión de Hacienda y Presupuesto, Bertie Benegas Lynch, adelantó que la intención del oficialismo es un dictamen para el 28 de octubre y una sesión para la semana del 16 al 20 de noviembre, preferentemente el miercoles 18. Según explicó el el diputado de LLA, la distancia entre ambos responde a que en el medio están las elecciones en Estados Unidos, a la que algunos legisladores asistirán, y la posible visita del papa León XVI a la Argentina.

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Benegas Lynch también informó que mañana asistirá a la reunión de Hacienda, convocada para las 10, el secretario de Trabajo, Julio Cordero. Para el martes 20 de octubre, habrá otra reunión informativa. Pese a la insistencia del bloque de Unión por la Patria, el titular de la comisión descartó que el ministro de Economía, Luis Caputo, no asistirá a exponer el presupuesto 2027.

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