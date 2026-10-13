Día de la Madre: tres escapadas cerca de CABA para pasar el día en familia este fin de semana

Este próximo domingo 18 de octubre, se celebra en Argentina el Día de la Madre y al igual que todos los años, es una fecha cargada de tradición. A diferencia de varios países que festejan en el mes de mayo, acá se rinde homenaje el tercer domingo del mes con el objetivo de honrar y agradecer a las figuras maternas por su amor, trabajo y dedicación.

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En nuestro país, el origen de esta fecha se remonta a la maternidad de la Virgen María, mientras que en Estados Unidos tiene que ver con las mujeres que lucharon por la visibilización de los derechos femeninos y la labor materna. Más allá de los regalos, muchos hijos eligen sorprender a sus madres con una escapada para descansar, comer rico y estar en contacto con la naturaleza. Te compartimos tres opciones cerca de CABA para disfrutar en familia.

Tres escapadas para realizar con mamá este fin de semana

Gouin, un inmenso campo en las afueras de Buenos Aires

A solo dos horas de CABA en auto y a la altura del km 138 de la ruta 7, dentro del partido de Carmen de Areco, se encuentra un inmenso campo llamado Gouin. Declarado Pueblo Rural y Turístico, tiene 150 habitantes y apenas unas pocas manzanas. Con la estación ferroviaria como atractivo principal, se destaca por su histórica plaza, su antigua capilla, la escuela rural y un entorno lleno de verde y espíritu gauchesco. Los lugares más recomendados para comer se encuentran el Bar Don Carlos, Pulpería Bar Don Tomás, Pulpería La Mora y La Estación.

Gouin, un inmenso campo en las afueras de Buenos Aires.

Urdampilleta, tradición rural y sabores bonaerenses

Al sudoeste de San Carlos de Bolívar, sobre la Ruta Provincial 65, Urdampilleta invita a hacer una pausa y disfrutar de la tranquilidad de los pueblos bonaerenses. Su identidad combina las costumbres rurales con propuestas gastronómicas y actividades culturales. Entre sus atractivos se destacan los carnavales y la Casa de la Cultura, un espacio donde el arte y las tradiciones locales se encuentran con sabores típicos, como el chocolate caliente acompañado de pasteles. Los lugares más recomendados para comer son El Patio de la Pasta y Fuseneco.

Urdampilleta, tradición rural y sabores bonaerenses.

Lobos, naturaleza y un paseo por la historia

A unos 100 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, Lobos es una alternativa ideal para disfrutar de una escapada al aire libre. Su laguna y la costanera municipal son dos de los puntos más visitados, con opciones para practicar deportes acuáticos o alquilar botes y kayaks.

Lobos, naturaleza y un paseo por la historia.

El recorrido también permite descubrir el patrimonio histórico de la ciudad, con calles apacibles y construcciones antiguas. Uno de los lugares destacados es la estación ferroviaria de Lobos, perteneciente a la línea Sarmiento, que conserva su arquitectura de estilo inglés de fines del siglo XIX y continúa en actividad. En sus alrededores se pueden visitar la Biblioteca Héroes de Malvinas, vinculada a la Asociación de Excombatientes, el Club de Radioaficionados, la Plazoleta de los Inmigrantes y el Galpón Cultural. Los lugares más recomendados para comer son Atilio (opciones sin TACC), Bodegón Don Juan, Café Racer Lobos y Cantina Villapicante.