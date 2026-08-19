Dónde queda Carmen de Areco: mapa y ubicación de la ciudad para hacer una escapada de fin de semana

Si buscás una escapada de fin de semana cerca de Buenos Aires, Carmen de Areco aparece como una alternativa que reúne varios de los clásicos del turismo rural bonaerense: patrimonio histórico, espacios verdes, gastronomía y tradiciones vinculadas al campo. La ciudad está a unos 147 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, según la guía turística consultada.

Pero Carmen de Areco no es sólo un destino para pasar el día. Su historia se remonta al período de expansión de la frontera bonaerense y está ligada al antiguo Fortín de Areco, construido en el siglo XVIII. El municipio señala que la creación definitiva del partido ocurrió el 26 de septiembre de 1812, un dato que permite entender por qué el pueblo conserva una identidad fuertemente asociada a la historia rural de la provincia.

Dónde queda Carmen de Areco y cómo llegar desde Buenos Aires

Carmen de Areco está ubicada en el norte de la provincia de Buenos Aires, sobre el corredor de la Ruta Nacional 7. Desde la Ciudad de Buenos Aires hay aproximadamente 147 kilómetros, una distancia que permite llegar en menos de dos horas en condiciones normales de tránsito.

Para quienes parten desde el centro porteño, el recorrido indicado es tomar la Autopista 25 de Mayo, continuar por el Acceso Oeste y luego empalmar con la Ruta Nacional 7, en dirección a Luján y posteriormente hacia Carmen de Areco.

La ubicación convierte a la ciudad en una opción especialmente atractiva para quienes quieren salir de Buenos Aires sin afrontar un viaje demasiado largo. La combinación de ruta, paisaje rural y actividades al aire libre permite armar tanto una excursión de un día como una estadía de fin de semana.

Qué hacer en Carmen de Areco durante una escapada

Una de las posibilidades es comenzar por el centro histórico, donde están la plaza y la Iglesia Nuestra Señora del Carmen. Su construcción empezó en 1858 y el templo quedó asociado a la identidad religiosa de la ciudad. La celebración de la patrona se realiza el 16 de julio.

Otro de los puntos destacados es el Balneario y Camping Municipal, ubicado sobre la costa del río Areco. El predio tiene unas 10 hectáreas y cuenta con sectores para acampar, fogones, parrillas, baños, duchas, juegos infantiles y espacios deportivos. También existe un muelle y está permitida la pesca, aunque no está permitido bañarse en el río.

Para quienes prefieren recorrer el patrimonio local, también se puede visitar la antigua estación de tren. El edificio fue construido en 1880 y perteneció al Ferrocarril General Urquiza. El servicio ferroviario dejó de funcionar en 1993 y actualmente el inmueble tiene otros usos, entre ellos el de terminal de ómnibus.

La gastronomía y las tradiciones rurales son otro de los atractivos. La Feria Vieja, por ejemplo, permite acercarse a expresiones del tradicionalismo, con actividades vinculadas a los caballos, el asado a la estaca y las costumbres de los paisanos.

La historia de Carmen de Areco: del fortín al pueblo bonaerense

La historia de Carmen de Areco está estrechamente relacionada con el denominado Pago de Areco, territorio que comprendía zonas que en la actualidad corresponden tanto a Carmen de Areco como a San Antonio de Areco.

Según el municipio, en la segunda mitad del siglo XVI la región estaba habitada por distintas parcialidades indígenas, entre ellas los Chaná, Beguá, Guaraní y Pampa o querandíes. El río tenía un papel central en la vida de esas comunidades.

Carmen de Areco.

Con el avance de la frontera bonaerense se estableció una línea de fortines. En ese contexto surgió el Fortín de Areco: el municipio señala que la construcción del fuerte fue solicitada por los pobladores en 1770 y comenzó en 1771. Su primera denominación fue Fuerte de San Agustín de Areco, aunque luego también recibió el nombre de Fortín San Claudio de Areco.

El fuerte tuvo distintos emplazamientos hasta quedar establecido en la zona conocida como la Horqueta de la Viznaga. Finalmente, el proceso histórico que daría origen al actual partido de Carmen de Areco quedó formalizado el 26 de septiembre de 1812.

Una escapada cerca de Buenos Aires

Carmen de Areco combina una ventaja difícil de ignorar para una escapada corta: está lo suficientemente cerca de Buenos Aires para viajar por tierra en menos de dos horas y, al mismo tiempo, ofrece un paisaje completamente diferente al de la ciudad.

Entre sus principales atractivos aparecen el centro histórico, la iglesia, el río Areco, el camping municipal, la antigua estación ferroviaria, las propuestas tradicionalistas y la gastronomía vinculada a la identidad rural.

Además, desde Carmen de Areco se puede visitar Gouin, un pequeño pueblo rural situado a unos 11 kilómetros, conocido por su plaza, iglesia, pulpería y antigua estación ferroviaria. El acceso incluye tramos de camino de tierra, por lo que conviene tener en cuenta las condiciones climáticas antes de ir.