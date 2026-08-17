Las termas "escondidas" de Argentina: aguas curativas y temperaturas cálidas en pleno invierno

Las Termas de El Quicho son uno de los atractivos turísticos del norte de Córdoba. Ubicadas en un paraje cercano a Serrezuela, en el departamento Cruz del Eje, el lugar se destaca por un surgente de aguas mesotermales que alcanza aproximadamente los 40 °C.

El atractivo surgió de manera inesperada en 1987, cuando se realizaba una perforación para buscar agua destinada a una escuela rural. A unos 200 metros de profundidad apareció el surgente termal, que con el tiempo comenzó a ser aprovechado con fines turísticos.

¿Qué hacer en las Termas de El Quicho?

La principal actividad es disfrutar del baño en las aguas termales, que tienen una temperatura cercana a los 40 °C y son de tipo cloruradas sódicas. El entorno permite combinar la permanencia en el agua con actividades al aire libre y el descanso en un paisaje característico del noroeste cordobés.

El predio dispone de asadores, mesas, baños y una proveeduría. También existe infraestructura para acampar con carpa, motorhome o casa rodante, por lo que es posible extender la visita más allá de una jornada.

La gastronomía regional es otra de las opciones para complementar la visita. Entre los productos característicos de la zona se encuentran el cabrito, las empanadas y distintas elaboraciones vinculadas con la producción caprina y olivícola.

Para llegar desde la ciudad de Córdoba hay que tomar la Ruta Nacional 38 hacia el norte hasta Serrezuela. Desde allí, el recorrido continúa por la calle Amado Nervo y luego por un camino de tierra durante aproximadamente 20 a 25 kilómetros hasta el predio termal.

Las termas se encuentran además cerca del Camino de la Costa y de las Salinas Grandes, dos referencias geográficas de esta zona del norte cordobés. El acceso final se realiza por un camino de ripio, por lo que conviene contemplar las condiciones del trayecto antes de emprender el viaje.

El Quicho ofrece así una alternativa de turismo termal vinculada con el paisaje del norte de Córdoba, con un piletón de aguas calientes, servicios básicos para pasar el día y posibilidades de acampe en las inmediaciones de las Salinas Grandes.