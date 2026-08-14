Para quienes buscan una escapada de pocas horas sin alejarse demasiado de la Ciudad de Buenos Aires, la provincia ofrece distintas alternativas vinculadas con la producción de vino. Campana, Cañuelas y Berisso cuentan con bodegas y viñedos que permiten conocer propuestas enoturísticas diferentes.

Las opciones se encuentran a menos de 100 kilómetros de la Capital y combinan recorridos por las instalaciones, además de degustaciones y gastronomía. Algunas funcionan como boutique, mientras que otras mantienen una tradición productiva vinculada con la historia de las comunidades locales.

Tres bodegas para recorrer cerca de la Ciudad de Buenos Aires

Gamboa - Viñas & Bodega

Gamboa - Viñas & Bodega se encuentra en Campana, a unos 65 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. El establecimiento cuenta con 10 hectáreas de viñedos propios y una propuesta que combina producción vitivinícola, gastronomía y actividades de enoturismo.

El lugar ofrece visitas guiadas, degustaciones y actividades entre las vides. También allí funciona Casa Gamboa, el restaurante basada en productos frescos y de estación.

Gamboa - Viñas & Bodega

Dirección: Ruta 9 Panamericana Km 65, Buenos Aires.

Ruta 9 Panamericana Km 65, Buenos Aires. Reservas: 11 3084 6084

11 3084 6084 Instagram: @bodegagamboa

La Juana Uribe

La Juana Uribe se encuentra en Uribelarrea, partido de Cañuelas. Es una pequeña bodega que produce sus propias uvas y elabora vinos a partir de las características del suelo y el clima de la zona.

La propuesta incluye recorrer los viñedos. La finca cuenta con tanques de acero inoxidable con una capacidad de 12.000 litros y barricas destinadas a sus vinos de reserva y gran reserva.

Entre las variedades que produce se encuentran Tannat, Chardonnay, Marselan, Syrah, Sauvignon Blanc y Pinot Noir. La bodega destaca las condiciones de Uribelarrea, con suelos arcillosos y limosos y un clima templado y húmedo, como parte de las características que definen sus vinos.

La Juana Uribe

Dirección: 1815, Cañuelas, Provincia de Buenos Aires.

1815, Cañuelas, Provincia de Buenos Aires. Reservas: +54 1122 3344

+54 1122 3344 Instagram: @lajuanauribeok

Vino Costa

La tercera opción se encuentra en Berisso y está vinculada con una tradición vitivinícola diferente. Vino Costa funciona como una cooperativa de productores que mantiene la elaboración artesanal del denominado Vino de la Costa. La bodega está ubicada en avenida Montevideo 6420, a unos pocos kilómetros de La Plata.

Con producción principalmente a partir de uva americana o Isabella, una variedad que se adaptó a las condiciones de las quintas de la ribera del Río de la Plata. Su elaboración forma parte de una tradición que llegó con los inmigrantes y que tuvo una fuerte expansión durante el siglo XX.

Vino Costa