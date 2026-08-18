Tiene el vivero más importante del país y queda solo a dos horas de CABA: el pueblo bonaerense perfecto para conectar con la naturaleza.

A tan solo 2 horas de Buenos Aires, existe un pueblo que parece sacado de un cuento de hadas: no tanto por su arquitectura o por su historia, sino más bien por la calma y tranquilidad que transmite. Esta sensación se extiende por todo el pueblo gracias a su naturaleza abundante que poco tiene de casual, ya que es conocido como el pueblo de "un millón de árboles" y tiene el vivero municipal más importante del país. Así, Cazón se convierte en la escapada perfecta para amantes de las plantas que busquen desconectar de la rutina diaria.

Con apenas 300 habitantes, este pueblo se coloca entre las mejores opciones para una escapada de fin de semana. Incluso se puede ir y volver en el día para iniciar la semana con una energía diferente. El principal atractivo es el vivero municipal Eduardo L. Holmberg, considerado el más importante del país, ya que cuenta con más de 200 hectáreas de plantaciones, senderos para caminar o andar en bici; y diversidad de aves. Un paseo imperdible que, además, tiene entrada libre y gratuita.

Qué otras cosas se pueden hacen en Cazón

Además de este atractivo principal, el pueblo de Cazón ofrece múltiples atractivos para visitarlo. Por ejemplo, luego de recorrer el vivero, se puede conocer también la Plaza de la Juventud, el Club Social y Deportivo Cazón y los antiguos hornos de carbón. Otra visita imperdible para los amantes de la escritura también es la casa de Susana Soba, una famosa escritora y poeta. El espacio hoy funciona como un centro cultural donde se realizan talleres, presentaciones y muestras artísticas.

Para completar el recorrido, también se puede visitar la antigua estación de tren y pasar a probar las delicias gastronómicas de alguna de las tantas pulperías que hay en el pueblo. Sin dudas, se trata de un destino diferente para pasar una jornada con familia o pareja y volver completamente renovado.

Cómo llegar a Cazón desde CABA

Cazón queda a aproximadamente dos horas en auto desde CABA. Para llegar, debés tomar la Autopista Riccheri y continuar por la Autopista Ezeiza-Cañuelas; al finalizar la autopista, tomás la Ruta Nacional 205 en dirección a Saladillo y, tras recorrer unos 100 kilómetros pasando la localidad de Del Carril, doblás a la izquierda en el acceso pavimentado que conduce directamente al pueblo.