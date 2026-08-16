El pueblo con aire inglés a pocas horas de Buenos Aires: ideal para ir y volver en el día. Foto: La Diaria

A pocas horas de cruzar el Río de la Plata hay un rincón en Uruguay que parece sacado de un pueblo del campo inglés. Se llama Conchillas, está en el departamento de Colonia y es una de las opciones menos conocidas para una escapada de un día, ideal para un plan de fin de semana largo.

Fue fundada el 24 de octubre de 1887, cuando representantes de la empresa británica C.H. Walker & Co. llegaron a la zona para instalar una cantera de piedra y arena destinada a la construcción del nuevo Puerto de Buenos Aires. Esa fecha todavía se celebra localmente como el "Walker Day".

El pueblo se llamó originalmente "Las Conchillas", por la gran cantidad de formaciones calcáreas que había bajo los médanos. Los obreros que trajo la compañía, muchos de ellos provenientes de distintos puntos de Europa, construyeron viviendas de piedra con techos de chapa a dos aguas, una iglesia, una escuela y un cementerio. Casa Walker y el antiguo hotel de la compañía están declarados Monumento Histórico Nacional.

Conchinllas es un pueblo en Uruguay ideal para una escapada de fin de semana largo. Foto: Descubre Uruguay

El pueblo llegó a tener su propia moneda, acuñada en Bélgica, que solo se podía usar en el almacén de la empresa. La actividad de Walker & Co. empezó a decaer con la Primera Guerra Mundial y la compañía se retiró definitivamente hacia el final de la Segunda Guerra Mundial.

Qué hacer en Conchillas

A diferencia de Colonia del Sacramento o Punta del Este, Conchillas no tiene shoppings, boliches ni grandes cadenas hoteleras. En cambio, su gran atractivo son las calles del pueblo y su arquitectura de piedra y zinc.

Por otro lado, uno de los imperdibles es visitar Casa Walker, el antiguo hotel de la compañía y el cementerio local, asi como caminar por el puerto, desde donde salían los materiales hacia Buenos Aires.

Dentro de los planes tranquilos se puede tomar mate o caminar frente al Río de la Plata al atardecer. Asimismo, se puede disfrutar de la gastronomía local en bares y restaurantes de la zona.

Cómo llegar a Conchillas desde Buenos Aires

Para llegar a Conchillas desde Buenos Aires hay que tomar el ferry hasta Colonia del Sacramento. Con Buquebus o Colonia Express desde Puerto Madero el cruce dura entre 1 hora y 1 hora 15 minutos.

Luego hay que seguir por la Ruta 21 hacia el oeste se tarda unos 45 a 55 minutos en auto. También está la opción de tomar un ómnibus desde la Terminal de Colonia con destino a Carmelo o Nueva Palmira, que baja en la Radial de Conchillas (Km 224 de la Ruta 21). Finalmente, desde la radial hasta el pueblo hay 7 kilómetros. El puerto y la playa quedan unos kilómetros más adelante.