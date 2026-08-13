5 pueblos bonaerenses con menos de 2.000 habitantes y que todavía conservan costumbres de otra época

La provincia de Buenos Aires tiene una gran cantidad de pueblos pequeños que todavía conservan parte de las costumbres, construcciones y tradiciones que marcaron su historia. Muchos surgieron alrededor del ferrocarril y, con el paso de los años, fueron perdiendo habitantes, pero lograron mantener una identidad propia.

Para quienes buscan hacer una escapada durante el fin de semana largo sin alejarse demasiado de la Ciudad de Buenos Aires, estos destinos son una alternativa para conocer lugares tranquilos, recorrer calles de tierra, visitar antiguas estaciones de tren y probar comidas típicas. Además, al tratarse de localidades pequeñas, muchas pueden recorrerse en una jornada.

Carlos Keen es uno de los pueblos más atractivos para una escapada de fin de semana largo. Foto: Facebook CCT Carlos Keen

Los 5 mejores pueblos con menos de 2.000 habitantes

Carlos Keen

A unos 83 kilómetros del Área Metropolitana de Buenos Aires, Carlos Keen es uno de los pueblos rurales más conocidos para hacer una escapada. La localidad tiene alrededor de 400 habitantes y conserva un paisaje que permite conocer una parte de la vida rural bonaerense.

Uno de sus principales atractivos es el predio de la antigua estación de tren, donde actualmente funciona el Centro Cultural y Turístico Carlos Keen. También hay una feria de artesanos, restaurantes de campo y distintos espacios donde probar platos de la gastronomía criolla.

Villa Ruiz

Villa Ruiz es otro de los pueblos bonaerenses que permite hacer un viaje al pasado sin alejarse demasiado de la Ciudad. Tiene alrededor de 500 habitantes y se encuentra a unos 80 kilómetros de CABA.

Una de sus particularidades es que la localidad creció junto al antiguo Camino Real, una vía utilizada durante la época colonial para el tránsito de carretas, mensajeros y expediciones. Actualmente, ese recorrido forma parte de los atractivos históricos del pueblo.

Durante una visita se puede conocer la antigua estación ferroviaria, la plaza principal, la capilla Nuestra Señora de la Asunción y diferentes construcciones vinculadas con la vida rural. También hay restaurantes y parrillas de campo donde se pueden probar comidas tradicionales.

Azcuénaga

En el partido de San Andrés de Giles se encuentra Azcuénaga, una localidad rural que tiene unos 300 habitantes y está a aproximadamente 117 kilómetros del Área Metropolitana de Buenos Aires. El pueblo surgió alrededor de las instalaciones ferroviarias en 1880 y todavía conserva parte de ese pasado.

Sus calles de tierra, antiguas casonas, almacenes de ramos generales y fondas forman parte de la identidad del lugar. También se puede visitar la estación de ferrocarril y la capilla Nuestra Señora del Rosario. Uno de los datos curiosos de Azcuénaga está justamente en esta iglesia: fue inaugurada en 1907 y parte de su mobiliario fue realizado en Zaragoza, España, desde donde las piezas llegaron en barco hasta Buenos Aires y luego fueron trasladadas en tren hasta el pueblo.

Gouin

Con alrededor de 150 habitantes, Gouin es uno de los pueblos más pequeños de la provincia. Está ubicado en el partido de Carmen de Areco y su historia está estrechamente relacionada con el ferrocarril, dado que la localidad fue fundada oficialmente en 1908, alrededor de la estación.

Pero si hay algo que identifica a Gouin es su tradición gastronómica. El pueblo es reconocido por sus pastelitos criollos y cada año celebra la Fiesta Nacional del Pastel, una celebración que convoca a visitantes para probar las elaboraciones de las pasteleras locales. Además de recorrer la estación ferroviaria y sus construcciones históricas, el pueblo ofrece restaurantes rurales y espacios donde disfrutar de comidas caseras.

Berdier

Berdier es un pequeño pueblo del partido de Salto que cuenta con unos 200 habitantes y se encuentra a unos 195 kilómetros del Área Metropolitana de Buenos Aires. Fue fundado en 1910 y conserva calles arboladas, diagonales y antiguas construcciones vinculadas con su pasado ferroviario.

Una de sus tradiciones más conocidas es la Fiesta de la Tortita Negra, que cada año reúne a visitantes alrededor de esta factura típica de la gastronomía argentina. El pueblo también conserva propuestas de producción artesanal, entre ellas cervezas, chacinados y quesos.