A menos de 2 horas de CABA: la escapada con parrilla libre ideal para el fin de semana largo

Entre los múltiples destinos de la provincia de Buenos Aires para una escapada de fin de semana largo, hay uno que se destaca por su gastronomía: Carlos Keen. El pueblo es una de las alternativas más elegidas para desconectar y, además, cuenta con un restaurante que ofrece parrilla y pastas libres a un precio muy económico, ideal para disfrutar de una rica comida en un ambiente diferente sin tener que viajar tanto.

Los Girasoles: la excusa perfecta para una escapada de fin de semana a Carlos Keen

Ubicado a menos de dos horas de la ciudad de Buenos Aires, Los Girasoles combina platos caseros y abundantes con naturaleza y descanso. El restaurante ofrece un servicio de entradas, parrilla libre -con achuras, asado, bondiola y pollo- acompañamientos, pastas libres, postres caseros y merienda en la tarde. Todo por solo $38.000 por persona, con un valor diferencial para los menores.

El sitio ofrece menú completo, con entrada, parrilla y pastas libres, postre casero por solo $38.000

El objetivo del lugar es que los visitantes puedan disfrutar de comida casera durante toda la jornada, sin restricciones de horario ni de cantidad. El acceso incluye, además, el estacionamiento para los vehículos de los visitantes.

Los Girasoles también cuenta con una promoción especial para celebrar los cumpleaños: si el grupo supera las diez personas, el cumpleañero no paga. Lo mismo sucede con reuniones familiares donde hay más de 10 adultos.

Qué otras cosas se pueden hacer en Los Girasoles

Además de ofrecer platos clásicos con el mejor sabor y precios accesibles, el sitio cuenta con una infraestructura pensada para que toda la familia disfrute del día con diferentes actividades. El lugar tiene área de pileta, juegos para los más chicos, una huerta orgánica, donde consechan las verduras que se sirven en la mesa, y una laguna artificial. También cuenta con varios rincones, en medio de la inmensidad de la naturaleza, para disfurtar al aire libre, desconectar y descansar.

A dónde se encuentra Los Girales: el lugar exacto

En cuanto a la ubicación, el predio se encuentra en Julio A. Roca entre la Calle C.20 y la C.22, a cuatro cuadras de la estación Carlos Keen, provincia de Buenos Aires. En auto desde Capital Federal se tarda alrededor de una hora y media en llegar, aunque puede variar según el tránsito. Quienes estén interesados en concurrir pueden realizar sus reservas comunicándose al número de WhatsApp 11 3660 8020.