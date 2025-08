Escapadas: el pueblo rural a 90 kilómetros de la Ciudad ideal para descansar un fin de semana

El destino cerca de Capital Federal ideal para descansar un fin de semana.

A solo unos 90 km de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el pueblo de Carlos Keen ofrece una experiencia distinta, ideal para una escapada. Calles empedradas, casas de estilo antiguo y una estación de tren restaurada que funciona como centro cultural. Aunque pequeño -poco más de 500 habitantes-, su identidad rural y su ambiente tranquilo lo hicieron resurgir como destino ideal para quienes buscan desconectarse sin alejarse mucho.

Una de sus principales atracciones es la feria artesanal que se monta detrás de la estación los fines de semana y feriados. Allí se pueden encontrar productos regionales como salamines, pastas caseras, cervezas artesanales y objetos de cuero o telas. A pocos pasos, la plaza central y la iglesia de estilo neogótico invitan a relajarse y disfrutar del paisaje pampeano.

El destino cerca de Capital Federal ideal para descansar un fin de semana.

Para quienes quieren algo más activo, el pueblo ofrece actividades de turismo sustentable: paseos en bicicleta por caminos rurales, cabalgatas guiadas, y recorridos por huertas orgánicas o molinos artesanales. También hay propuestas diseñadas para conectar con la gastronomía local y el campo: talleres de cocina criolla, visitas a productores y experiencias de campo en otros emprendimientos cercanos.

Carlos Keen es un destino perfecto para una escapada de fin de semana por su proximidad, su encanto histórico y su enfoque en el turismo responsable. Con su fuerte perfil gastronómico caracterizado por más de 30 restaurantes locales y sus alojamientos con estilo rural, se consolida como una opción atractiva para quienes buscan naturaleza, calma y buena comida sin viajar demasiado.

Cómo llegar desde Capital Federal hacia Carlos Keen

Para llegar desde Capital Federal, la opción más directa es ir en auto: basta con tomar la Autopista del Oeste (Acceso Oeste), continuar por la Ruta Nacional 7 hasta la zona de Luján, y desde allí desviarse por la Ruta Provincial 47. El trayecto completo no suele superar la hora y media, dependiendo del tránsito. Para quienes no cuentan con vehículo propio, existe la opción de viajar en tren desde Once hasta la estación de Luján, utilizando la línea Sarmiento. Desde allí, se puede combinar con un colectivo interurbano o tomar un taxi/remis hasta Carlos Keen, que está a unos 15 kilómetros. Si bien no hay una conexión directa en transporte público desde la Capital, el viaje sigue siendo viable para quienes estén dispuestos a coordinar horarios y combinaciones.