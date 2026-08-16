Este lunes es feriado: cómo funcionarán los servicios y qué estará abierto en CABA

Este lunes 17 de agosto es feriado nacional por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín y, por lo tanto, algunos servicios de la Ciudad de Buenos Aires funcionarán con horarios especiales, mientras que otros permanecerán cerrados. Por su parte, la recolección de residuos funcionará con normalidad.

Cómo funcionarán los servicios durante el feriado del 17 de agosto

Las guardias y áreas críticas de los hospitales estarán activas durante las 24 horas, mientras que los consultorios externos, vacunatorios, CeSAC, CEMAR y Centros de Diagnóstico Porteños permanecerán cerrados. En caso de una emergencia médica, el SAME funcionará las 24 horas a través del 107. La línea 147, en tanto, estará disponible de 8 a 14 para otorgar turnos y brindar orientación.

Algunos servicios públicos permanecerán cerrados, mientras que otros tendrán horario especial, con excepción de la recolección de residuos. Foto: GCBA

Las escuelas, sedes comunales, AGIP y Dirección General de Rentas permanecerán cerradas durante toda la jornada. También estará cerrado el Registro Civil, aunque funcionará la guardia de defunciones entre las 8 y las 12. En los cementerios de Chacarita, Flores y Recoleta, las inhumaciones y el ingreso de fallecidos al Crematorio de la Ciudad se realizarán de 7.30 a 14.

En cuanto al transporte público, los subtes y el Premetro funcionarán de 8 a 22, mientras que Ecobici estará disponible con los pases intensivos, recreativos y turísticos. Los peajes funcionarán normalmente y tomarán como horario pico el correspondiente a los fines de semana: de 11 a 15 en sentido Provincia y de 17 a 21 hacia el Centro.

Asimismo, durante el feriado estará permitido estacionar en las avenidas y calles donde está prohibido hacerlo los días hábiles, entre las 7 y las 21, y no regirá el estacionamiento medido. Sin embargo, estará prohibido estacionar las 24 horas en pasajes, arterias con Metrobús, calles de convivencia y en el espacio paralelo a las ciclovías.

Para quienes quieran aprovechar el feriado para pasear, permanecerán abiertos el Jardín Botánico Carlos Thays, el Ecoparque y las reservas ecológicas Costanera Sur, Costanera Norte y Lago Lugano. También funcionarán los museos, la Torre Monumental y el Planetario. En el caso de las bibliotecas públicas, la mayoría permanecerá cerrada, aunque abrirán Reina Batata, Parque de la Estación, Ricardo Güiraldes y Casa de la Lectura y Escritura.

Entre los espacios culturales dependientes del Gobierno porteño, estarán abiertos el Centro Cultural 25 de Mayo, el Centro Cultural Recoleta, la Usina del Arte y el Teatro Colón. En cambio, permanecerán cerrados el Complejo Teatral de Buenos Aires, la Casa de la Cultura, el Centro Cultural San Martín y el Circuito de Espacios Culturales.

Por último, estarán activas durante las 24 horas las guardias de Policía y Bomberos de la Ciudad, el 911, Defensa Civil, Guardia de Auxilio y Emergencias y la línea 103. También permanecerá abierta la pista de aprendizaje, mientras que el Registro de Licencias para Conducir de la sede Roca, las siete plantas de la VTV y la Dirección General de Infracciones estarán cerrados.