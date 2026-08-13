El próximo fin de semana largo aparece como una oportunidad para cortar con la rutina y hacer una escapada sin necesidad de recorrer cientos de kilómetros. Para quienes buscan mar, naturaleza y tranquilidad, hay una alternativa en la Costa Atlántica que se encuentra a poco más de 100 kilómetros de Mar del Plata: Mar de las Pampas.

Durante agosto, el destino ofrece una postal diferente a la de los meses de verano. El bosque y el mar se convierten en protagonistas de una propuesta pensada para quienes prefieren caminar, descansar y disfrutar de unos días lejos del ritmo de las grandes ciudades.

El destino de la Costa Atlántica que cambia en invierno

Mar de las Pampas combina bosque y playa en un mismo escenario. Durante los meses más fríos, esa característica permite disfrutar de otro tipo de escapada, con caminatas junto al mar, recorridos entre los árboles y momentos de descanso.

La propuesta también apunta al turismo de bienestar. Una de las alternativas de alojamiento es Village de las Pampas Apart Hotel Boutique, que ofrece unidades orientadas al descanso y al confort.

El hotel cuenta con piscina cubierta climatizada y, en la mayoría de las unidades Boutique, hidromasaje privado. También ofrece servicio de masajes.

Bosque, playa y un plan para olvidarse del reloj

Uno de los atractivos de una escapada durante el invierno es bajar el ritmo.

La propuesta del hotel permite comenzar el día con un desayuno sin horarios, continuar con una caminata por la playa o el bosque y terminar la jornada en la piscina climatizada.

La idea apunta a quienes buscan algo diferente para el feriado: no solamente conocer un destino, sino aprovechar unos días para descansar.

Las unidades están pensadas para distintos tipos de viajeros:

Parejas.

Familias.

Grupos de amigos.

Personas que buscan una experiencia centrada en el bienestar.

La escapada que también sirve para trabajar remoto

El atractivo de Mar de las Pampas no se limita al descanso. El alojamiento también incorpora servicios destinados a quienes combinan viajes y trabajo remoto.

Village de las Pampas cuenta con internet mediante fibra óptica, conectividad respaldada por Starlink, Smart TV y sistemas inteligentes de climatización.

De esta manera, quienes puedan extender el viaje algunos días tienen la posibilidad de mantener sus actividades laborales mientras disfrutan de un entorno natural.

Qué hacer durante el fin de semana largo

El plan puede ser tan simple como recorrer el bosque, caminar por la playa o quedarse en el hotel.

Entre las experiencias que propone el alojamiento aparecen algunos pequeños momentos que resumen el espíritu de la escapada: una caminata sobre la arena, un desayuno sin horarios, una tarde de lectura junto a la piscina climatizada o el relax de un hidromasaje privado.

Para quienes están buscando escapadas cerca de Mar del Plata, Mar de las Pampas aparece así como una alternativa para aprovechar el fin de semana largo del 17 de agosto sin alejarse demasiado de la ciudad.

La combinación de bosque, mar y tranquilidad permite descubrir una cara diferente de la Costa Atlántica, especialmente durante los meses de invierno.