Su nombre proviene del quechua y significa "aguas del sol", una referencia al río que la atraviesa.

En el corazón del Valle de Calamuchita, en la provincia de Córdoba, se encuentra Intiyaco, una pequeña localidad que cuenta con menos de 100 habitantes permanentes y que se distingue por estar rodeada de bosques, montañas y el río Los Reartes.

Enclavada en un Área Natural Protegida, condición por la que busca preservar su entorno serrano, define también gran parte de su identidad turística, convirtiéndola en una alternativa para quienes buscan recorrer sus paisajes sin el movimiento habitual de los destinos más concurridos.

Su nombre proviene del quechua y significa "aguas del sol", una referencia al río que la atraviesa.

¿Cómo es Intiyaco, el refugio entre bosques, ríos y montañas?

Intiyaco se encuentra a unos 110 kilómetros de la ciudad de Córdoba. La localidad está rodeada por pinares, robles, álamos y vegetación autóctona, mientras que el río Los Reartes ofrece sectores de aguas cristalinas, playas de arena y profundas ollas naturales utilizadas para nadar durante el verano.

El sitio integra un Área Natural Protegida, por lo que existen restricciones para preservar el ambiente. Entre ellas figura la prohibición de estacionar sobre la costanera del río, una medida destinada a reducir el impacto sobre el ecosistema.

Además, sobresale su balneario natural bajo el puente, sector conocido como Mimbre Viejo y la Curva del Río, donde se permite realizar actividades como trekking, cabalgatas, mountain bike, pesca deportiva con devolución y safaris fotográficos.

¿Qué hacer en Intiyaco, el pueblito cordobés entre bosques, ríos y montañas?

A diferencia de otros destinos serranos con mayor desarrollo urbano, Intiyaco conserva una infraestructura reducida. Hay cabañas, pequeños complejos turísticos, casas de té, restaurantes y algunos comercios que abastecen tanto a residentes como a visitantes.

Con un paisaje que cambia según la época del año, durante el invierno pueden registrarse nevadas en los bosques, mientras que en primavera y verano predominan los senderos floridos y la posibilidad de observar fauna silvestre, como liebres, zorros y zorrinos.

¿Cómo llegar a Intiyaco?

Intiyaco está ubicado sobre la Ruta Provincial 5, el corredor que conecta Villa General Belgrano con La Cumbrecita. Desde la ciudad de Córdoba se accede recorriendo aproximadamente 110 kilómetros en dirección al Valle de Calamuchita.