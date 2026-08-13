Quiénes tienen feriado el viernes 14 de agosto en Argentina

El calendario de feriados de agosto 2026 suma una particularidad que puede pasar inadvertida: si bien el viernes 14 no es un feriado nacional para todo el país, habrá trabajadores que sí podrán disfrutar de un día extra de descanso. La fecha corresponde al aniversario fundacional del partido bonaerense de Quilmes, que celebra sus 360 años este año.

De esta manera, quienes estén alcanzados por el feriado local podrán unir el viernes 14 con el sábado 15, domingo 16 y el feriado nacional del lunes 17 de agosto, cuando se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. Así se configura un fin de semana de cuatro días consecutivos.

Quiénes tienen feriado el viernes 14 de agosto

El descanso del viernes 14 alcanza a Quilmes, en la provincia de Buenos Aires, con motivo del aniversario fundacional del distrito. La fecha fue establecida para conmemorar la fundación de la localidad y este año adquiere un carácter especial porque se cumplen 360 años.

Pero hay una diferencia importante respecto de un feriado nacional: no todos los trabajadores tienen el día libre. La normativa provincial establece el cese de actividades para la Administración Pública y el Banco de la Provincia de Buenos Aires, mientras que para la industria, el comercio y otras actividades privadas se trata de un feriado optativo, sujeto a la decisión del empleador.

Por eso, quienes trabajen en empresas privadas de Quilmes deberán consultar antes si su empleador adhiere al feriado. La confusión es habitual porque la fecha aparece en distintos calendarios como feriado local, pero no implica un día libre para todos los trabajadores de la Argentina.

Por qué es feriado el 14 de agosto en Quilmes

El municipio toma el 14 de agosto como fecha de fundación. De acuerdo a la historia oficial de Quilmes, la fecha fue adoptada por el decreto del Triunvirato de 1812 que dispuso extinguir la Reducción de los Quilmes y establecer la localidad.

La elección de esa fecha tiene además una particularidad histórica: no existe constancia fehaciente sobre el día exacto en que los pueblos Kilmes se instalaron en la ribera del Río de la Plata. Por eso, el aniversario municipal quedó asociado al decreto de 1812 que puso fin a la Reducción y reorganizó institucionalmente el territorio.

Indios Quilmes.

En 2026, el aniversario número 360 tendrá una programación especial en el distrito, que ya viene desarrollando actividades culturales y recreativas vinculadas a la celebración. El propio municipio presentó el año como una conmemoración de los 360 años de historia de Quilmes.

El lunes 17 de agosto sí es feriado nacional

La segunda clave para entender el fin de semana largo es el lunes 17 de agosto, que sí es un feriado nacional. Ese día se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. El calendario oficial de feriados de 2026 ubica la fecha el lunes 17, por lo que no necesita traslado.

Así, para los trabajadores de Quilmes que estén alcanzados por el descanso del viernes 14, el esquema queda de la siguiente manera:

Viernes 14 de agosto: feriado local por el aniversario de Quilmes.

feriado local por el aniversario de Quilmes. Sábado 15 de agosto: fin de semana.

fin de semana. Domingo 16 de agosto: fin de semana.

fin de semana. Lunes 17 de agosto: feriado nacional por San Martín.

El resultado es un fin de semana extralargo de cuatro días, aunque con una salvedad fundamental: el viernes no constituye un feriado nacional y, en el sector privado, su aplicación depende del empleador.