El pueblito de origen inglés escondido en el Río de La Plata ideal para una escapada

Su historia comenzó a fines del siglo XIX, cuando la compañía inglesa C. H. Walker & Co. se instaló en la zona para extraer piedra y arena destinadas a las obras del puerto de Buenos Aires.

Conchillas, la pequeña localidad del departamento uruguayo de Colonia, conserva una particular arquitectura vinculada con su origen británico. Ubicado a unos 50 kilómetros de Colonia del Sacramento, ofrece una alternativa para quienes buscan conocer un destino histórico y alejado de los circuitos turísticos más concurridos.

Su historia comenzó a fines del siglo XIX, cuando la compañía inglesa C. H. Walker & Co. se instaló en la zona para extraer piedra y arena destinadas a las obras del puerto de Buenos Aires. La llegada de trabajadores y maquinaria dio origen a un asentamiento que todavía conserva parte de aquella identidad.

El legado se puede observar principalmente en sus viviendas, construidas con paredes gruesas de piedra, fachadas amarillas y techos de zinc rojos a dos aguas. El trazado urbano también mantiene características vinculadas con la planificación del antiguo asentamiento industrial.

¿Qué hacer en Conchillas, el pueblito uruguayo con origen inglés?

Uno de los recorridos posibles es por las construcciones históricas del pueblo. Entre ellas se encuentra Casa Evans, vinculada con David Evans, uno de los personajes destacados de la historia local. El edificio también funciona actualmente como oficina de turismo.

Otro punto para conocer es la Iglesia Anglicana, cuya arquitectura mantiene elementos asociados a la presencia británica en Conchillas. También se pueden recorrer las casas tradicionales de la localidad, reconocibles por sus paredes amarillas y techos de zinc.

El Puerto de Conchillas, conocido también como Puerto de los Ingleses, permite acercarse al entorno del Río de la Plata. Allí existe un punto panorámico y una playa municipal.

La Plaza 25 de Agosto es otro de los espacios históricos del pueblo. A esto se suma el cementerio local, declarado de Interés Departamental en 1998, donde se encuentran los restos de algunos de los fundadores y pueden observarse apellidos vinculados con las distintas comunidades que habitaron la localidad.

Conchillas también conserva tradiciones vinculadas con su pasado. En octubre se realiza el concurso “En Conchillas el té se toma así”, que coincide con el aniversario del pueblo y reúne mesas de té con porcelana y preparaciones gastronómicas.

Para llegar desde Colonia del Sacramento se debe tomar la Ruta 21 hacia el oeste y recorrer aproximadamente 50 kilómetros. El trayecto en vehículo demanda cerca de una hora, dependiendo del tránsito y las condiciones del camino.

Por su cercanía, Conchillas puede combinarse con una visita a Colonia del Sacramento, Carmelo o Nueva Palmira, localidades ubicadas en la misma zona del departamento de Colonia.