Nahuel Penissi en vivo gratis y show de folklore: cómo y dónde será el homenaje a San Martín.

Este lunes 17 de agosto, la Ciudad de Buenos Aires realizará una jornada especial para conmemorar el paso a la inmortalidad del General José de San Martín. El homenaje tendrá lugar en Plaza San Martín, en Retiro, de 10 a 17 horas, con entrada libre y gratuita.

La propuesta combinará música, danza y distintas actividades vinculadas a la figura del prócer. Uno de los momentos centrales será el show de Nahuel Pennisi, quien se presentará en vivo durante la jornada con un recital gratuito.

Cómo será el homenaje a San Martín

Además de la presentación de Pennisi, el homenaje contará con la participación de Los Tordos, agrupación dedicada a la música folklórica tradicional. También estarán presentes los payadores Cristian Sánchez y Nacho Besteiro, que formarán parte de la programación artística.

La jornada tendrá también propuestas de danza a cargo del Ballet del Instituto de Arte Folklórico (IDAF) y el Ballet de Romance de Zamba, que se sumarán al recorrido artístico preparado para la fecha.

Este lunes habrá un homenaje a San Martín en Retiro. Foto: Instagram

Hacia el mediodía se desarrollará el acto protocolar, que contará con la presencia de abanderados de escuelas porteñas y del Regimiento de Granaderos a Caballo, cuerpo creado por San Martín. Durante el acto también se entregarán distinciones a integrantes de la Policía y los Bomberos de la Ciudad.

La propuesta invita a pasar un lunes distinto en familia, con música, danza y actividades para todas las edades. La jornada tendrá como protagonista al General José de San Martín, en el marco de la fecha que recuerda su paso a la inmortalidad y que mantiene viva su historia y legado entre las nuevas generaciones.

Por qué el lunes es feriado

El lunes es feriado porque todos los 17 de agosto en Argentina se conmemora el paso a la inmortalidad del General José de San Martín, una de las fechas más importantes del calendario patrio argentino. La misma es en conmemoración al fallecimiento del prócer, que ocurrió el 17 de agosto de 1850 en Boulogne-sur-Mer, Francia, cuando tenía 72 años.

La fecha forma parte de los feriados nacionales y, en este caso, se trata de un feriado trasladable. En 2026, el 17 de agosto cae lunes, por lo que no se modifica el día de descanso y se conforma un fin de semana largo de tres días.