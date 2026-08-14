No llegará a Retiro y suspenden un ramal clave: los cambios confirmados en el Tren Mitre durante el fin de semana largo

El Tren Mitre tendrá un servicio limitado durante el fin de semana largo del sábado 15 al lunes 17 de agosto por trabajos de renovación de infraestructura. El ramal Tigre permanecerá completamente interrumpido durante los tres días, mientras que los servicios hacia José León Suárez y Bartolomé Mitre no llegarán hasta Retiro.

La modificación fue comunicada por Trenes Argentinos y estará vigente durante todo el feriado del lunes, correspondiente a la conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

Tren Mitre | ¿Qué ramales funcionarán y cuáles serán los cambios?

El ramal Tigre estará completamente suspendido entre el sábado 15 y el lunes 17 de agosto inclusive. Por lo tanto, no habrá trenes entre la localidad del norte del Conurbano bonaerense y Retiro durante el fin de semana largo.

En los ramales José León Suárez y Bartolomé Mitre sí habrá servicio, pero con un recorrido reducido: las formaciones circularán entre Belgrano R y sus respectivas cabeceras.

La interrupción responde a un esquema de trabajos concentrados durante tres días. Trenes Argentinos explicó que las intervenciones se realizarán de manera simultánea en distintos sectores de la traza y que algunas requieren más tiempo que las tareas habituales que se ejecutan durante las ventanas nocturnas de mantenimiento.

Entre los trabajos previstos se encuentra la intervención de puentes y alcantarillas en las inmediaciones de la estación Vicente López. También se reemplazará el tercer riel eléctrico por uno de aluminio en el tramo comprendido entre la avenida Dorrego y la estación Lisandro de la Torre.

Horarios del Tren Mitre: ramal Retiro - Tigre y alternativas de viaje

Viernes 14/8 Último tren Retiro - Tigre 20:23 Retiro - Victoria 21:08 Tigre - Retiro 19:53

Retiro - Tigre | Alternativas de viaje

Retiro - Mitre | Alternativas de viaje

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