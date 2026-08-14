Los pasajeros que cotidianamente utilizan el Tren San Martín deberán tener en cuenta un cambio importante que habrá en el transporte público el próximo fin de semana largo. Trenes Argentinos informó que el servicio tendrá una circulación limitada ocasionada por obras de mantenimiento y mejoras en distintos sectores del tendido ferroviario.

La medida regirá durante el domingo 16 y el lunes 17 de agosto, entre las 7.30 y las 16. En dicha franja, las formaciones no llegarán hasta la estación Retiro. En consecuencia, los usuarios que habitualmente hacen ese tramo deberán buscar alternativas para completar sus viajes.

Durante esas horas, los trenes circularán entre Villa del Parque y Pilar-Dr. Cabred, dejando temporalmente fuera de servicio cuatro estaciones del recorrido: Retiro, Palermo, Villa Crespo y La Paternal.

Qué obras se realizarán en las vías del San Martín

Según Trenes Argentinos, los trabajos tienen como principal objetivo mejorar las condiciones de seguridad operacional en el tendido y estarán concentrados en Palermo, Villa Crespo y La Paternal.

Entre las tareas previstas está la adecuación geométrica de un cambio de vías en la zona de La Paternal y el reemplazo de algunos durmientes de hormigón por nuevos de madera.

También se realizarán trabajos para liberar y homogeneizar las tensiones del tendido ferroviario en Villa Crespo y Palermo, y para llevar adelante estas intervenciones será necesario ocupar de manera simultánea las dos vías, lo que impide la circulación normal de los trenes.

La empresa explicó que las obras forman parte de las tareas de mantenimiento y mejoras de infraestructura para adecuar las condiciones para la circulación de las formaciones.

Cómo funcionará el servicio durante esos dos días

La modificación será puntual y estará concentrada en las horas de trabajo sobre las obras. Por fuera de esa franja, el servicio podrá recuperar su esquema habitual, siempre de acuerdo con las condiciones operativas.

Desde Trenes Argentinos también advirtieron que el cronograma podría modificarse si las condiciones climáticas fueran desfavorables, por lo que recomendaron a los pasajeros consultar las actualizaciones antes de salir.

De esta manera, quienes necesiten trasladarse entre el centro de la Ciudad y los distintos puntos del recorrido del San Martín durante el fin de semana largo deberán prestar especial atención al cronograma y contar con tiempo adicional para sumar combinaciones.

Las novedades sobre el funcionamiento de la línea pueden consultarse a través de los canales oficiales de Trenes Argentinos y de la plataforma Argentina.gob.ar.