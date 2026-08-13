Más de 35 parrilleros, carnes y entrada gratis: el festival que llega este fin de semana largo. Foto: Linda

Durante el fin de semana largo de agosto, el Hipódromo de Palermo será escenario de una nueva edición de Carne! Festival de Parrillas, un encuentro gastronómico dedicado a la cocina al fuego. El evento se realizará el sábado 15 y domingo 16 de agosto, de 12 a 20 horas, con entrada libre y gratuita.

La propuesta reunirá a más de 35 stands y food trucks, con la participación de parrilleros y asadores que ofrecerán diferentes cortes, preparaciones y técnicas de cocción. Entre las alternativas se encontrarán asador criollo, kamados, fogoneros, ahumadores, parrillas tradicionales y jaulas, además de distintas especialidades elaboradas con carne vacuna, cerdo y cordero.

El festival también tendrá propuestas de achuras y chorizos, con diferentes formas de preparación y estilos vinculados a la tradición parrillera argentina. La variedad de técnicas será uno de los principales atractivos del encuentro, que reunirá en un mismo espacio opciones de cocina a las brasas, al fuego y con humo.

Este 15 y 16 de agosto llega Carne! Festival de Parillas. Foto: Linda

Sin embargo, el evento no estará centrado únicamente en las carnes. Durante las dos jornadas también habrá picadas, cocina al disco, vinos y cervezas artesanales, además de helados y diferentes opciones de postres. De esta manera, el festival ofrecerá alternativas para acompañar los platos principales y completar el recorrido gastronómico.

Además de la oferta gastronómica, el encuentro estará enfocado en mostrar diferentes formas de trabajar con el fuego y los productos. Las técnicas de cocción ocuparán un lugar central, desde las preparaciones tradicionales hasta métodos como el ahumado y la cocción en kamado.

Cuándo y dónde es Carne! Festival de Parrillas

Carne! Festival de Parrillas se realizará el sábado 15 y domingo 16 de agosto, de 12 a 20 horas, en el Hipódromo de Palermo, ubicado en Avenida del Libertador y Dorrego. La entrada será libre y gratuita y el acceso no requiere reserva previa. La actividad se desarrollará durante ambas jornadas del fin de semana largo, por lo que quienes se acerquen podrán recorrer los puestos y acceder a las diferentes propuestas gastronómicas disponibles.

En caso de que las condiciones climáticas impidan la realización de la jornada del domingo 16, la organización informó que será reprogramada para el lunes 17 de agosto. De esta manera, los amantes de la carne y la gastronomía van a poder disfrutar de un evento pensado para ellos.