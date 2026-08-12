El Museo Moderno ofrece un taller gratuito para adultos que quieran explorar su creatividad

El Museo Moderno de Buenos Aires invita a formar parte de Trama, un taller de experimentación artística destinado a personas mayores de 18 años que quieran acercarse al proceso creativo desde diferentes disciplinas.

Se trata de un laboratorio de creación y aprendizaje compartido, en el que los participantes podrán indagar en las distintas exposiciones del museo y ponerlas en diálogo con sus propios procesos creativos. Lo mejor de todo es que no es necesario contar con conocimientos previos para participar.

En este sentido, durante el taller, la propuesta es trabajar a partir de los cruces entre diferentes disciplinas y las posibilidades que ofrece el arte contemporáneo. De esta manera, cada participante podrá experimentar con distintas herramientas y formas de creación mientras desarrolla su propia búsqueda artística.

Trama es un taller anual dictado por el Museo Moderno. Foto: Museo Moderno de Buenos Aires

El objetivo de Trama es que quienes participen puedan transitar y expandir su potencia creativa a partir del hacer, el intercambio y el trabajo colectivo. El espacio también busca construir una experiencia en comunidad, en la que las diferentes miradas y procesos personales formen parte de un entramado compartido.

El taller se realizará durante tres encuentros en agosto: los jueves 13, 20 y 27, de 17 a 19. La actividad está orientada a personas mayores de 18 años y no requiere experiencia previa. Los encuentros tendrán lugar en la Sala Supervielle del Museo Moderno, ubicada en Av. San Juan 350, Ciudad de Buenos Aires. La actividad es libre y gratuita, con inscripción previa. Quienes quieran participar deben completar el formulario de inscripción disponible para el taller.

Dónde queda el Museo Moderno de Buenos Aires y cómo llegar

El Museo Moderno de Buenos Aires está ubicado en Avenida San Juan 350, en el barrio de San Telmo, Ciudad de Buenos Aires. Queda a pocas cuadras de la Avenida Paseo Colón y de la Avenida Independencia, por lo que es posible llegar fácilmente desde distintos puntos de la ciudad.

Para llegar en transporte público, una de las opciones es utilizar el subte, con las estaciones Independencia de las líneas C y E como las más cercanas. También se puede acceder mediante distintas líneas de colectivo que circulan por las avenidas San Juan, Independencia y Paseo Colón. De esta manera, quienes deseen participar del taller de experimentación artística lo van a poder hacer de manera gratuita y en un punto de la ciudad super accesible.