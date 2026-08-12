Para los fanáticos del alfajor: el evento donde se podrán probar los mejores del mundo. Foto: Campeonato Mundial del Alfajor

Este fin de semana largo llega el Campeonato Mundial del Alfajor, un evento que reunirá a más de 100 expositores de distintas regiones de Argentina y algunos del exterior. Del 15 al 17 de agosto, de 12 a 20, en el predio BA Ferial, los visitantes podrán recorrer los diferentes stands, probar cientos de variedades de alfajores, conocer a sus productores y descubrir cuál será elegido como el mejor del mundo.

Alfajores, degustaciones y actividades para disfrutar en familia

Además de la competencia, el Campeonato Mundial del Alfajor propone una experiencia gastronómica con distintas actividades para los visitantes. Habrá degustaciones, sorteos, masterclasses y catas guiadas, además de espectáculos musicales y espacios recreativos para toda la familia.

Este fin de semana largo llega el Campeonato Mundial del Alfajor. Foto: Campeonato Mundial del Alfajor

Durante tres días se podrán conocer propuestas de productores de diferentes partes del país y descubrir variedades de alfajores que pueden ser menos conocidas fuera de sus lugares de origen. La propuesta también incluye un sector especialmente destinado a los niños y diferentes actividades interactivas relacionadas con el mundo del alfajor.

El evento tendrá, además, un escenario técnico dedicado a la capacitación profesional, donde se brindarán charlas sobre innovación, producción, ingredientes, packaging, marketing y desarrollo comercial.

Cómo se elige al mejor alfajor del mundo

Mientras los visitantes recorren los stands y prueban las diferentes variedades, un grupo de especialistas tendrá la tarea de elegir a los mejores alfajores. Los productos serán evaluados mediante una cata a ciegas basada en Análisis Sensorial.

La competencia contará con más de 20 jurados especializados, entre ellos ingenieros en alimentos, chocolatiers, especialistas sensoriales y referentes del sector. En total, los alfajores competirán en 19 categorías diferentes.

La entrada permite ingresar durante los tres días del evento. Los menores de 12 años, jubilados y pensionados no pagan, mientras que las personas con discapacidad pueden ingresar junto a un acompañante presentando el Certificado Único de Discapacidad (CUD). La entrada general tiene un valor de $7.000.

El Predio BA Ferial está ubicado en Av. de los Constituyentes 6261, Villa Martelli, provincia de Buenos Aires. Durante los tres días del campeonato, el espacio reunirá a productores, especialistas y fanáticos del alfajor. Se trata de un gran plan para hacer en familia durante el fin de semana largo por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.