Descubren en el Amazonas una nueva especie de rana que desafía lo conocido

En agosto de 2026, un equipo de científicos brasileños y de otros países logró identificar una nueva especie de rana en el Amazonas occidental, específicamente en la región del Alto Juruá, al oeste de Acre. La especie, llamada Adenomera varcena, fue encontrada en bosques que se inundan estacionalmente, un dato novedoso para este género que generalmente habita tierras más secas.

Este descubrimiento no solo amplía el conocimiento sobre la biodiversidad amazónica, sino que también pone en evidencia la existencia de una diversidad críptica, donde animales casi idénticos corresponden en realidad a especies distintas. Para confirmar la novedad, los investigadores combinaron análisis genéticos, estudios de vocalizaciones, características morfológicas y datos del hábitat, además de comparar con ejemplares en colecciones científicas.

Un canto único en un hábitat atípico

El nombre varcena se inspira en los bosques de llanura aluvial amazónica, ecosistemas que se inundan en ciertas épocas del año y que resultan fundamentales para esta rana. Una característica física que diferencia a esta especie es la ausencia de una mancha oscura en la parte inferior del antebrazo. Además, su canto de cortejo es único, con un sonido corto y ritmo lento que la distingue claramente de otras especies del género.

Thiago R. Carvalho, uno de los investigadores, explicó que aún se desconocen detalles clave sobre la ecología y reproducción de esta rana. “Dado que aún no conocemos en detalle los requerimientos ecológicos de la especie ni su historia natural (periodo y modo de reproducción), es difícil predecir los impactos del cambio climático, que pueden alterar los patrones de inundación estacionales del ecosistema forestal de llanura aluvial en esta región del Amazonas”, señaló.

Este aspecto es crucial, porque la preferencia de la rana por los bosques inundados implica que cualquier alteración en la dinámica de las inundaciones podría afectar su comportamiento reproductivo, aunque el alcance de esta influencia todavía es incierto. El estudio también alerta que, ante la acelerada pérdida de áreas naturales, algunas especies podrían extinguirse localmente antes de ser reconocidas oficialmente.

Célio FB Haddad, otro de los autores, advirtió sobre la velocidad con la que avanza la degradación ambiental en comparación con el ritmo de descubrimiento científico. “Actualmente, el ritmo de destrucción de los ecosistemas supera la capacidad de los estudios taxonómicos para mantenerse al día. En consecuencia, las especies que aún no han sido descritas se omiten de las listas de fauna amenazada y siguen siendo vulnerables legal y ambientalmente”, sostuvo.

Un aporte clave para la conservación ambiental

El hallazgo no solo tiene valor científico sino también conservacionista, ya que la descripción formal de nuevas especies funciona como una herramienta para protegerlas y entender mejor la evolución de los organismos. La investigación contó con la colaboración de varias universidades brasileñas y la Universidad del Ecuador, uniendo esfuerzos para avanzar en la identificación de esta rana terrestre que deposita espuma, una característica notable dentro de los anfibios neotropicales.