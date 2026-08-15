El pedido de Leonardo DiCaprio por una especie en peligro crítico que habita en Sudamérica

Leonardo DiCaprio, reconocido actor de Hollywood y ferviente activista ambiental, puso en foco la situación crítica de la ranita del Pehuenche, una especie que solo habita en el sur de Mendoza y Chile y que enfrenta graves amenazas a su supervivencia.

En una reciente publicación en Instagram, DiCaprio compartió una imagen de esta especie endémica de los arroyos de los Andes Centrales, justo en la frontera entre Argentina y Chile, y alertó sobre un megaproyecto de interconexión eléctrica. Según el actor, esta obra aprobada por el país trasandino podría llevar a la rana de pecho espinoso de Pehuenche al borde de la extinción.

“Los conservacionistas no pedimos que se cancele el proyecto; solicitamos que se construya en un lugar donde no ponga en mayor riesgo a una especie en peligro crítico (...) Luchamos contra el tiempo para proteger a esta especie... La rana de pecho espinoso de Pehuenche ha evolucionado para sobrevivir en fríos arroyos de montaña y praderas alpinas. Proteger a esta especie significa proteger todo un ecosistema vital para la biodiversidad, los recursos de agua dulce y la resiliencia climática”, explicó DiCaprio.

Las características de una especie en peligro crítico

La ranita del Pehuenche, cuyo nombre científico es Alsodes pehuenche, está catalogada como en peligro crítico de extinción. Solo quedarían menos de 1.000 ejemplares en estado salvaje, según el actor. Esta especie tiene una distribución extremadamente limitada, concentrada en los arroyos y humedales de alta montaña cercanos al Paso Internacional Pehuenche, en Malargüe, y no se encuentra en ningún otro lugar del planeta.

Estos anfibios están adaptados a vivir en ambientes muy extremos, a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar, donde las condiciones son frías y los arroyos de montaña son su hábitat natural. Los adultos miden entre 10 y 12 centímetros y presentan características únicas, como manchas espinosas en el pecho durante la época reproductiva, que utilizan para sujetar a las hembras.

Leonardo Di Caprio manifestó su preocupación por la ranita del Pehuenche.

El proceso reproductivo de la ranita es muy lento: las larvas tardan aproximadamente cuatro años en completar su metamorfosis. Esta combinación de reproducción prolongada, baja cantidad de ejemplares y hábitat reducido la vuelve especialmente vulnerable a cualquier cambio en su entorno.

Depredadores, cambio climático y otras amenazas

Además de la amenaza directa del megaproyecto, la ranita del Pehuenche enfrenta otros peligros importantes. Entre ellos se encuentran la introducción de truchas en los ríos de montaña, que la han incorporado a su dieta, y que constituyen un depredador nuevo frente al cual la rana no desarrolló defensas evolutivas.

También influyen negativamente el turismo y la actividad humana, que generan basura y alteran su hábitat. Por si fuera poco, el cambio climático afecta la disponibilidad de agua y nieve, secando vegas y arroyos esenciales para la rana. Por último, una enfermedad causada por un hongo ha afectado a poblaciones de anfibios en todo el mundo y representa otro riesgo para esta especie.

Sus larvas tardan cuatro años en completar la metamorfosis.

Protección legal: Declarada Monumento Natural Provincial

Reconociendo la importancia de proteger a esta especie tan vulnerable, el 8 de abril de 2026 la Legislatura de Mendoza declaró a la ranita del Pehuenche Monumento Natural Provincial mediante la Ley 9.704. Esta figura ofrece una protección especial a la rana y su hábitat, sumándola a un grupo de animales emblemáticos mendocinos como el cóndor andino y el guanaco.