Volvió después de 70 años: era un animal declarado extinto, pero su aparición conmocionó a la ciencia

Una tigresa de Amur llamada Umit escapó de su jaula y se adentró en la naturaleza de la Reserva Natural de Ile-Balkhash, en Kazajistán, desapareciendo entre la hierba alta.

Su liberación forma parte de un proyecto de reintroducción desarrollado desde hace tiempo, para recuperar al tigre del Caspio, una especie declarada extinta en Asia Central.

Los tigres del Caspio habitaban vastas zonas de Asia Central hasta el siglo XX, cuando la caza, la destrucción de su hábitat y la desaparición de sus presas los llevaron a la extinción. Este momento histórico marca el primer regreso de la especie a su hábitat natural en más de siete décadas.

Los tigres de Amur y del Caspio están estrechamente emparentados, por lo que Umit no tendrá dificultades para adaptarse a las nuevas condiciones, según declaró el ministro de Ecología de Kazajistán, Yerlan Nyssanbayev.

“Este es un día histórico. Estamos comenzando la implementación del proyecto de reintroducción del tigre del Caspio. Los preparativos han estado en marcha durante mucho tiempo, durante 10 años”, dijo Nyssanbayev. “El proyecto del tigre es de gran importancia para la restauración del ecosistema. Como saben, la larga cadena de biodiversidad está compuesta por diversas especies de plantas y animales, y la pérdida de cualquier especie puede provocar procesos irreversibles”, agregó el ministro.

Umit es una de las cuatro tigresas de Amur que fueron trasladadas de Rusia a Kazajistán como parte del programa de recuperación de la población. El momento de la liberación de las tres restantes se determinará en función de los datos recopilados al observar a Umit en su nuevo hábitat.

La elección de Umit como primera liberada no fue casual: los especialistas consideran que su comportamiento y su capacidad de adaptación la convierten en la candidata ideal para liderar el regreso de la especie. Su monitoreo será fundamental para ajustar las estrategias de liberación de los demás ejemplares y garantizar el éxito del proyecto.

El proyecto de reintroducción comenzó a gestarse hace más de una década , con la participación de expertos de Kazajistán, Rusia y organizaciones internacionales de conservación. Los preparativos incluyeron el estudio exhaustivo del territorio de la Reserva Natural de Ile-Balkhash, la evaluación de la disponibilidad de presas naturales y la identificación de las áreas más adecuadas para la liberación de los felinos.

Los especialistas también trabajaron en la concientización de las comunidades locales, involucrándolas en el proceso de conservación y garantizando su apoyo a la iniciativa. A pesar de ser un superdepredador y no tener competidores naturales, los tigres de Amur son vulnerables a la disminución de sus presas como consecuencia de las actividades humanas. La recuperación de una población sostenible de tigres en Asia Central llevará décadas, y el proyecto actual continuará durante otros 25 años , afirmó Nyssanbayev.

Las condiciones del hábitat de este tigre en la Federación Rusa son diferentes. Sin embargo, esta es una zona donde vivió su pariente, el tigre del Caspio. Por eso, los especialistas están completamente seguros de que los tigres se sentirán muy cómodos aquí.

El regreso de Umit a la naturaleza representa un paso fundamental en la restauración del equilibrio ecológico de la región. La presencia del tigre en el ecosistema ayuda a controlar las poblaciones de herbívoros; lo que a su vez favorece la regeneración de la vegetación y la recuperación de la biodiversidad. Este proyecto no solo busca salvar una especie extinta, sino restaurar un ecosistema completo que había perdido a su principal depredador. El éxito de esta iniciativa depende de la cooperación internacional y del compromiso a largo plazo de los gobiernos involucrados.

Kazajistán, Rusia y organizaciones como el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) han trabajado en conjunto para hacer posible este histórico regreso que abre la puerta a la esperanza de que especies perdidas puedan recuperar su lugar en el planeta gracias a los esfuerzos de conservación y la cooperación internacional. La liberación de Umit es solo el primer paso de un camino que se extenderá por generaciones, pero que ya demostró que la naturaleza, cuando se le brinda la oportunidad, puede recuperar lo que alguna vez perdió.