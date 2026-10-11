Escapada cerca de CABA: el pueblo rural lleno de joyas históricas que es ideal para pasar el día

Entre las múltiples opciones de la provincia de Buenos Aires para hacer una escapada se encuentra un pueblo que combina naturaleza, áreas protegidas, patrimonio histórico y actividades rurales: Magdalena. Se trata de uno de los rincones bonaerenses más elegidos para ir a pasar un día tranquilo, lejos del ruido de la Ciudad y a orillas del inmenso Río de la Plata.

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¿Qué se puede hacer en Magdalena?: El pueblito bonaerense ideal para una escapada

Ubicada sobre la costa del Río de la Plata, Magdalena ofrece diferentes propuestas para disfrutar en familia, en pareja o con amigos. No solo combina el encanto de la vida rural con la tranquilidad de la costa, sino que cuenta puntos históricos y hasta una reserva llena de senderos para hacer diferentes actividades:

Naturaleza : Para quienes buscan conectar con la naturaleza, la Reserva de Biósfera y el Parque Costero del Sur ofrecen senderos para observar aves, hacer safaris fotográficos y caminar entre selvas en galería , con fauna autóctona como protagonista. El circuito se puede recorrer desde Magdalena, Bavio y Atalaya, y la oferta suma además la Reserva El Destino.

: Para quienes buscan conectar con la naturaleza, , con fauna autóctona como protagonista. El circuito se puede recorrer desde Magdalena, Bavio y Atalaya, y la oferta suma además la Reserva El Destino. Turismo rural: los visitantes pueden disfrutar de varias tradiciones gauchescas. Hay cabalgatas, días de granja y visitas a pulperías antiguas y estancias centenarias , una propuesta para desconectarse del ritmo de la ciudad.







Magdalena cuenta con varias actividades rurales y espacios naturales para disfrutar

los visitantes pueden disfrutar de varias tradiciones gauchescas. , una propuesta para desconectarse del ritmo de la ciudad. Playas y costa: Sobre el Río de la Plata hay balnearios de arena pensados para el descanso en familia, además de áreas de acampe. También se practican deportes náuticos como el kitesurf y se puede hacer pesca deportiva, tanto desde la costa como desde los muelles históricos.

Sobre el Río de la Plata hay balnearios de arena pensados para el descanso en familia, además de áreas de acampe. También como el kitesurf y tanto desde la costa como desde los muelles históricos. Historia y cultura: el pueblo cuenta con un patrimonio arquitectónico de peso, con el Teatro Español como edificio emblemático, hay casonas de época bien conservadas y las ruinas de antiguos saladeros cerca del río.

el pueblo cuenta con un patrimonio arquitectónico de peso, con como edificio emblemático, hay casonas de época bien conservadas y las ruinas de antiguos saladeros cerca del río. Circuito del Lago: es un espacio de 12 hectáreas, forestado e iluminado, con un espejo de agua de cinco hectáreas. Es un lugar habitual para pasar la tarde, tomar unos mates al aire libre y ver el atardecer con vista panorámica.

es un espacio de 12 hectáreas, forestado e iluminado, con un espejo de agua de cinco hectáreas. Es un lugar habitual para pasar la tarde, tomar unos mates al aire libre y ver el atardecer con vista panorámica. Turismo religioso: Magdalena fue declarada “Ciudad de la Divina Misericordia” por Juan Pablo II, según indica la página oficial de turismo, y cuenta con un santuario que atrae a visitantes de todo el país. El recorrido incluye la Parroquia Santa María Magdalena y varias capillas rurales históricas.

¿Cómo llegar a Magdalena desde CABA?

Magdalena queda a menos de dos horas de la Ciudad de Buenos Aires y es muy fácil llegar: