Parece un pueblo de la Toscana, pero queda a menos de 40 km de CABA: la joya del Gran Buenos Aires para una escapada corta. Foto: Torrepueblo

A menos de una hora de la Ciudad de Buenos Aires se encuentra Torrepueblo, un complejo de Benavídez, partido de Tigre, que recrea la arquitectura de los pueblos medievales de Italia. Con calles adoquinadas, arcos, galerías y una plaza central, es una gran opción para quienes buscan hacer un paseo diferente sin alejarse demasiado de la ciudad.

{{{htmlAmp}}}

El complejo está inspirado en localidades de la Toscana italiana, como San Gimignano y Siena. En este sentido, uno de sus principales atractivos es su diseño arquitectónico. Quienes se acercan pueden recorrer calles angostas, galerías con arcos y una plaza central rodeada de construcciones que remiten a los antiguos pueblos europeos.

Torrepueblo queda a menos de 1 hora de la Ciudad de Buenos Aires. Foto: Torrepueblo

De hecho, la arquitectura toma elementos de diferentes localidades italianas y para recrearlo se estudió la disposición de las calles, las plazas y los edificios de esos pueblos, con el objetivo de trasladar parte de esa estética al norte del Gran Buenos Aires.

Pero además de recorrer sus pasajes y sacar fotografías, los visitantes pueden encontrar distintas propuestas gastronómicas. El complejo cuenta con restaurantes y cafeterías, además de locales comerciales y espacios de servicios. También se organizan eventos y actividades culturales durante el año, por lo que la oferta puede variar según la fecha.

Incluso, para quienes quieran extender el paseo, Torrepueblo cuenta con un hotel, asi que no necesariamente tiene que ser una escapada de ida y vuelta en un día, sino que existe una alternativa para alojarse en el mismo predio y disfrutar del lugar durante más tiempo.

Dónde queda Torrepueblo y cómo llegar desde CABA

Torrepueblo está ubicado en Libertad 50, Benavídez, partido de Tigre, en la zona norte del Gran Buenos Aires. Se encuentra sobre la Panamericana, en el ramal Escobar, a la altura del kilómetro 40,5, cerca de la bajada de la calle J. B. Alberdi.

Desde la Ciudad de Buenos Aires, se puede llegar en auto por la Autopista Panamericana y continuar por el ramal Escobar hasta la salida hacia Benavídez. El tiempo de viaje, dependiendo del punto de partida y del tránsito, suele ser de menos de una hora desde la capital federal.

De esta manera, quienes busquen una opción para distenderse sin alejarse demasiado de la Ciudad, Torrepueblo es una gran opción con sus aires italianos, arquitectura medieval, propuestas gastronómicas y distintos espacios para recorrer en familia, pareja o con amigos.